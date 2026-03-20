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Vaud Alain Soral défraie à nouveau la chronique

ATS

20.3.2026 - 14:40

Alain Soral écope d'une nouvelle condamnation dans le canton de Vaud. L'idéologue d'extrême droite se voit infliger 5 mois de prison ferme, principalement pour discrimination et incitation à la haine, ainsi qu'injure.

Alain Soral condamné à de la prison ferme par le Ministère public vaudois (archives).
Alain Soral condamné à de la prison ferme par le Ministère public vaudois (archives).
ATS

Keystone-SDA

20.03.2026, 14:40

20.03.2026, 15:30

Le procureur général Eric Kaltenrieder l'a aussi condamné, via une ordonnance pénale, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 170 francs par jour, annonce vendredi le Ministère public vaudois.

La condamnation fait suite à une dénonciation de la Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation (CICAD) de mars 2024 pour des vidéos, images et commentaires sur des personnes de confession juive. Ces derniers ont été publiés sur le site internet et les réseaux sociaux du polémiste, «plateformes accessibles librement par des tiers et suivies par plusieurs dizaines de milliers d'abonnés», note le Parquet dans son communiqué.

Propos homophobes. Le Tribunal fédéral confirme la prison ferme pour Alain Soral

Propos homophobesLe Tribunal fédéral confirme la prison ferme pour Alain Soral

En mars 2025, le procureur général avait joint au dossier une demande de délégation de la poursuite pénale émanant du Pôle national de lutte contre la haine en ligne du Parquet du Tribunal judiciaire de Paris. Les faits dénoncés concernaient des «propos injurieux» tenus par Alain Soral sur X à l'encontre d'un journaliste, ainsi que des commentaires homophobes sur Gabriel Attal, alors premier ministre.

Absent de son audition

Le Ministère public vaudois dit avoir prononcé une peine ferme en raison des «antécédents judiciaires» d'Alain Soral pour des faits similaires. Le polémiste a en effet été condamné à maintes reprises en France, mais aussi en Suisse. Le Tribunal fédéral avait prononcé en avril 2024 une peine de prison de 40 jours pour des propos homophobes à l'égard d'une journaliste.

Alain Soral, de son vrai nom Alain Bonnet, s'est réfugié dans la région lausannoise en 2019 pour échapper à la justice française. Il vivrait désormais en Russie, comme l'ont récemment révélé divers médias en se référant aux publications du polémiste.

Le Ministère public indique d'ailleurs qu'Alain Soral ne s'est pas présenté à son audition, mercredi dernier. Son ordonnance pénale lui a ainsi été notifiée «par courrier recommandé à son domicile vaudois», relève le Parquet. Celui-ci précise que cette décision, qui peut faire l'objet d'un recours, n'est pas encore entrée en force.

Nouvelle instruction

Le Parquet rappelle également qu'une seconde procédure a été ouverte à la suite de nouvelles déclarations à l'encontre de la communauté juive, tenues en ligne entre fin 2025 et janvier 2026. Ces attaques ont fait l'objet d'une dénonciation des autorités françaises et d'une auto-saisine du procureur général vaudois.

Cette nouvelle instruction pénale a été officiellement ouverte jeudi et Alain Soral sera à nouveau convoqué en vue de son audition, conclut le Parquet.

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