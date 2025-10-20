Alerte à New York: un super gratte-ciel menace de s'effondrer!

Manhattan s'alarme pour le 432 Park: le super gratte-ciel achevé en 2016 qui a ouvert la voie aux tours très hautes et très fines de la nouvelle ligne d'horizon de New York menace de s'effondrer.

Un immeuble du 432 Park Avenue se reflète dans un autre gratte-ciel à Manhattan, New York, jeudi 18 février 2016. Keystone

Keystone-SDA SDA

Des centaines de fissures et des morceaux de béton manquants dans la façade porteuse seraient le signe, selon des ingénieurs indépendants et des documents judiciaires consultés par le New York Times, d'un stress bien au-delà des attentes sur la structure de 96 étages et 426 mètres de haut.

Le vent et l'eau sont à blâmer, mais aussi l'arrogance du constructeur Harry Macklowe et de l'architecte uruguayen Rafael Vinoly, qui auraient sacrifié des exigences structurelles plus strictes à des facteurs esthétiques.

«Un bâtiment vieux de dix ans ne devrait pas présenter un tel niveau de détérioration», a déclaré au Times Jose Torero, un expert en ingénierie structurelle de l'University College London qui a étudié les défauts de construction des immeubles de grande hauteur dans diverses parties du monde, notant que tout au 432 Park - de son apparence extérieure à sa hauteur et à sa minceur - a été «poussé à la limite».

Stars locataires

Avec 125 appartements à vendre pour des dizaines de millions de dollars, le 432 Park a accueilli parmi ses premiers locataires des stars telles que Jennifer Lopez, l'as du baseball Alex Rodriguez et le magnat saoudien de la distribution Fawaz Alhokair.

Sans un réaménagement coûteux de plusieurs centaines de millions de dollars, l'immeuble «Billionaire Row» pourrait devenir inhabitable et, avec le temps, mettre les passants en danger en raison d'un éventuel détachement de matériaux depuis le haut de l'immeuble.

Les constructeurs assurent que l'immeuble est sûr, mais le Times cite de nouveaux dégâts et des défaillances récurrentes (ascenseurs qui se bloquent, oscillations excessives sous l'effet du vent, infiltrations d'humidité), tandis que les différends entre les copropriétaires et les constructeurs bloquent des travaux structurels plus invasifs.