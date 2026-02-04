La police albanaise a annoncé mercredi l'arrestation de 20 personnes dans le cadre d'une enquête ouverte il y a plus d'un an sur un trafic de déchets dangereux de l'Albanie vers la Thaïlande.

Les forces de l'ordre ont effectué mardi des perquisitions après que des analyses en laboratoire ont confirmé que les matériaux, qui ont été renvoyés en Albanie en 2024, étaient toxiques, selon les procureurs. (image prétexte) Imago

Keystone-SDA ATS

Le coup de filet intervient plus d'un an après l'ouverture par le parquet de Durres de ces investigations sur plus de 100 conteneurs de déchets toxiques, soupçonnés de provenir d'une aciérie d'Elbasan, à une quarantaine de kilomètres au sud de la capitale Tirana. Elles avaient débouché sur 33 mandats d'arrêt contre notamment des douaniers et des employés de l'agence nationale albanaise pour l'environnement.

«Il ne s'agit pas d'un crime isolé mais d'une série d'actes illégaux avec de graves conséquences sur l'environnement, la santé, les douanes, a souligné le parquet dans un communiqué diffusé mercredi.

Un trafic de marchandises interdites, des abus de pouvoir et du blanchiment d'argent sont présumés dans cette affaire. Et la police recherche toujours 13 autres personnes, dont trois Turcs et un Allemand.

Des poussières «dangereuses»

Les forces de l'ordre ont effectué mardi des perquisitions après que des analyses en laboratoire ont confirmé que les matériaux, qui ont été renvoyés en Albanie en 2024, étaient toxiques, selon les procureurs.

Les documents douaniers indiquaient que la cargaison contenait de l'oxyde de fer lorsqu'elle a quitté l'Albanie à destination de la Thaïlande.

Mais la cargaison a été refusée après qu'un groupe de défense de l'environnement, Basel Action Network (BAN), a affirmé que s'y trouvaient des déchets toxiques illégaux, ce qui a entraîné son retour en Albanie.

L'analyse d'échantillons de ces déchets, provenant en particulier de l'aciérie turque Kurum International et de deux entreprises albanaises, a révélé la présence de poussières «dangereuses et toxiques» issues d'un four à arc électrique, a expliqué le parquet dans son communiqué.

Ces prélèvements réalisés en octobre dernier par des experts albanais ont également permis de découvrir qu'il y avait des substances présentant un risque particulier pour le milieu marin.

Des résultats qui confirment les conclusions auxquelles était parvenu le BAN. Cette analyse faisait suite à l'ouverture par la justice albanaise, en coopération avec l'Office européen de lutte antifraude, d'une enquête pour contrebande et abus de pouvoir.

Interrogations

«Kurum International connaissait parfaitement la réglementation nationale et internationale concernant les déchets», ont à cet égard estimé les procureurs. Parmi les suspects figurent cinq cadres de cette société turque, ainsi qu'un administrateur et un comptable.

Les 102 conteneurs, saisis en novembre 2024, sont désormais entreposés en toute sécurité dans un port près de Durres, selon le communiqué du parquet.

Jim Puckett, le fondateur de BAN, a noté qu'on ignorait pourquoi l'analyse des échantillons avait pris autant de temps et a averti que des fuites ou des altérations avaient pu se produire entre-temps.

Le parquet a quant à lui soutenu que les autorités albanaises ne disposaient pas des infrastructures nécessaires pour analyser les déchets et que les échantillons ont donc finalement été envoyés à un laboratoire italien.

Les ONG de défense de l'environnement affirment que les déchets industriels sont souvent expédiés par les pays occidentaux pour être traités en Asie et en Afrique, dans le cadre d'un commerce mondial qu'elles évaluent à 82 milliards de dollars par an.