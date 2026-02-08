Le conseiller fédéral Albert Rösti a évoqué l'importance d'une bonne bière pour entretenir le vivre-ensemble. Il s'exprimait ce week-end à l'occasion des 150 ans de la brasserie Feldschlösschen au château de Rheinfelden (AG).

«Si on ne peut plus trinquer ensemble, c'est que la situation est désespérée», considère Albert Rösti. Keystone

Keystone-SDA ATS

On peut boire une bière après coup avec ses concurrents ou adversaires politiques. Cela adoucit les relations, a déclaré le chef du DETEC, cité dans un communiqué de Feldschlösschen dimanche. Si on ne peut plus trinquer ensemble, c'est que la situation est désespérée, a-t-il précisé non sans faire un jeu de mots en allemand avec houblon et malt (Hopfen und Malz verloren).

Ainsi «Feldschlösschen ne brasse pas seulement de la bière, mais la réconciliation. Bouteille après bouteille, chope après chope, elle approvisionne le légendaire 'compromis helvétique'», a ajouté l'UDC bernois.