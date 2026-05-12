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Carnet noir Albrecht Weinberg, rescapé de l'Holocauste, est décédé à 101 ans

ATS

12.5.2026 - 20:15

Albrecht Weinberg, rescapé de l'Holocauste, s'est éteint «paisiblement» mardi matin à l'âge de 101 ans, a déclaré sa colocataire Gerda Dänekas à l'AFP. Il a survécu à plusieurs camps de concentration et d'extermination et à des marches de la sous le nazisme.

«L'expérience que j'ai vécue dans ma jeunesse a été très dangereuse et terrible pour moi», avait déclaré Albrecht Weinberg (image d'archives).
«L'expérience que j'ai vécue dans ma jeunesse a été très dangereuse et terrible pour moi», avait déclaré Albrecht Weinberg (image d'archives).
ATS

Keystone-SDA

12.05.2026, 20:15

12.05.2026, 20:35

Né à Rhauderfehn, en Frise orientale, près de Leer, il a émigré après la guerre à New York avec sa soeur et, pendant des décennies, n'a pas voulu parler de l'Allemagne ni des horreurs des camps.

Il est revenu en 2012 s'installer dans sa région natale, à Leer, où il s'est engagé dans le travail de mémoire auprès des jeunes.

Il a expliqué avoir changé d'avis lorsqu'un enseignant lui a envoyé une photo d'élèves d'une école juive de la région.

Il craignait que «cela se reproduise»

Ce rescapé de la Shoah a suscité l'émoi dans toute l'Allemagne l'an dernier lorsqu'il avait rendu sa Croix fédérale du Mérite pour protester contre un vote commun de l'Union conservatrice (CDU/CSU) et de l'AfD au Bundestag, malgré la tentative du président fédéral d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, de l'en dissuader.

Albrecht Weinberg avait alors déclaré à l'AFP craindre que l'histoire ne se répète. «L'expérience que j'ai vécue dans ma jeunesse a été très dangereuse et terrible pour moi», avait-il souligné.

Il a déclaré craindre «que cela se reproduise, que je doive faire mes valises et partir dans un autre pays qui accepterait de m'accueillir».

Dans son autobiographie, «Damit die Erinnerung nicht verblasst wie die Nummer auf meinem Arm» ("Pour que le souvenir ne s'efface pas comme le numéro sur mon bras"), Albrecht Weinberg, issu d'une famille juive, racontait qu'une quarantaine de ses proches avaient été assassinés par les nazis.

Lui-même a été déporté à Auschwitz en 1943, à l'âge de 18 ans, dans un wagon à bestiaux, où il a été soumis aux travaux forcés les plus éprouvants.

Il a vécu la fin de la guerre dans le camp de concentration de Bergen-Belsen, dans un état qu'il décrivait comme étant «plus mort que vivant».

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