Dans le cadre d'actions préventives et répressives contre l'alcool au volant durant les Fêtes, les polices cantonale et communales vaudoises ont procédé à 171 dénonciations et distribué 95 amendes.

La campagne du Bureau de prévention des accidents (BPA) "Au volant, un verre suffit à troubler la vision" a permis de sensibiliser 4882 automobilistes et a donné lieu à 171 dénonciations dans le canton de Vaud (archives). ATS

Keystone-SDA, sj, ats ATS

La campagne «Au volant, un verre suffit à troubler la vision» a aussi permis de sensibiliser 4882 automobilistes, a indiqué la police cantonale jeudi dans un communiqué.