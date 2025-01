Martin Farner se retire à la surprise générale de la direction du Grand Conseil zurichois. Officiellement, le PLR invoque des raisons de santé mais un incident survenu en décembre pourrait avoir précipité sa démission.

Le PLR Martin Farner démissionne de la direction du Grand Conseil. (photo d'archives) KEYSTONE

Sven Ziegler / Trad. Sven Ziegler

La démission de Martin Farner de la direction du Grand Conseil zurichois marque la fin abrupte d'une carrière politique qui avait commencé avec de grandes ambitions. Celui qui fut longtemps vice-président du Parlement aurait dû prendre la présidence du Grand Conseil en mai 2025. Un point culminant dans la carrière des hommes politiques au niveau cantonal. Mais un incident survenu le 16 décembre 2024 ainsi que des problèmes de santé sont venus contrecarrer ce plan. C'est ce qu'a divulgué la «NZZ».

Ce jour-là, pendant le débat sur le budget au parlement cantonal zurichois, Farner a soudainement quitté la salle de l'église Bullinger. Selon un rapport de «Inside Paradeplatz», il aurait consommé de l'alcool ce jour-là avant la séance et aurait ensuite conduit sa voiture dans la mauvaise direction dans une rue à sens unique.

Un autre parlementaire a porté plainte. Le ministère public a entre-temps ouvert une procédure pour suspicion d'infraction à la loi sur la circulation routière. Farner lui-même ne s'exprime pas sur les accusations. Ce dernier bénéficie de la présomption d'innocence.

Problèmes de santé ou tensions internes au parti ?

Officiellement, le PLR invoque des raisons de santé pour expliquer le retrait de Farner. Les membres du conseil avaient déjà spéculé depuis des mois, car Farner était souvent absent. Lui-même avait encore souligné en automne qu'il ne voyait aucune raison de renoncer à la présidence du Conseil. Les critiques supposent cependant que l'incident du 16 décembre était la véritable raison de sa démission. Le PLR rejette cette version des faits.

Farner était une figure connue de la politique zurichoise. En tant qu'ancien président de la commune d'Oberstammheim et CEO d'une grande entreprise agricole, il était considéré comme bien connecté et apprécié, même au-delà des frontières du parti. Mais il n'a pas réussi à accéder à une fonction supérieure. Ses candidatures au Conseil d'État et au Conseil national ont échoué. Le 3 janvier, le PLR a annoncé la démission de Farner de la direction du Grand Conseil. Dans sa lettre, lue par le président du conseil Jürg Sulser, Farner justifie sa décision par des problèmes de santé. Il a toutefois annoncé vouloir rester actif en tant que conseiller cantonal.