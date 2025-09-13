Un séisme de magnitude 7,4 s'est produit samedi dans le Pacifique, au large de la péninsule russe du Kamtchatka. Une brève alerte au tsunami avait été déclenchée puis levée, selon les services spécialisés américains.

Après un séisme de magnitude de 8,8, un tsunami avait innondé la ville de Severo-Kourilsk, dans le nord de l'archipel russe des Kouriles, en juillet dernier. (Image d'illustration) ATS

Keystone-SDA ATS

Le tremblement de terre a eu lieu à 04h37 en Suisse à une profondeur de 39,5 km, à 111 km à l'est du port russe de Petropavlovsk-Kamtchatsky, selon des données révisées du service sismologique américain (USGS).

Le Centre d'alerte au tsunami du Pacifique (PTWC), un autre organisme américain, avait initialement mis en garde contre la possibilité d'un raz-de-marée «dangereux» de jusqu'à un mètre de hauteur sur la côte russe, avant d'annuler son alerte.

En juillet, un séisme de magnitude 8,8, un des plus importants jamais enregistrés au monde, suivi d'un tsunami, avait eu lieu dans la même région, obligeant des millions de personnes à évacuer le littoral dans tout le Pacifique, du Japon à l'Equateur en passant par les Etats-Unis et le Mexique.

La péninsule du Kamtchatka est le point de rencontre entre les plaques tectoniques du Pacifique et nord-américaine, ce qui fait de la région l'une des zones sismiques les plus actives de la planète.