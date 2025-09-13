  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Kamtchatka Alerte au tsunami levée au large de la côte pacifique de la Russie

ATS

13.9.2025 - 05:23

Un séisme de magnitude 7,4 s'est produit samedi dans le Pacifique, au large de la péninsule russe du Kamtchatka. Une brève alerte au tsunami avait été déclenchée puis levée, selon les services spécialisés américains.

Après un séisme de magnitude de 8,8, un tsunami avait innondé la ville de Severo-Kourilsk, dans le nord de l'archipel russe des Kouriles, en juillet dernier. (Image d'illustration)
Après un séisme de magnitude de 8,8, un tsunami avait innondé la ville de Severo-Kourilsk, dans le nord de l'archipel russe des Kouriles, en juillet dernier. (Image d'illustration)
ATS

Keystone-SDA

13.09.2025, 05:23

13.09.2025, 07:01

Le tremblement de terre a eu lieu à 04h37 en Suisse à une profondeur de 39,5 km, à 111 km à l'est du port russe de Petropavlovsk-Kamtchatsky, selon des données révisées du service sismologique américain (USGS).

Le Centre d'alerte au tsunami du Pacifique (PTWC), un autre organisme américain, avait initialement mis en garde contre la possibilité d'un raz-de-marée «dangereux» de jusqu'à un mètre de hauteur sur la côte russe, avant d'annuler son alerte.

En juillet, un séisme de magnitude 8,8, un des plus importants jamais enregistrés au monde, suivi d'un tsunami, avait eu lieu dans la même région, obligeant des millions de personnes à évacuer le littoral dans tout le Pacifique, du Japon à l'Equateur en passant par les Etats-Unis et le Mexique.

La péninsule du Kamtchatka est le point de rencontre entre les plaques tectoniques du Pacifique et nord-américaine, ce qui fait de la région l'une des zones sismiques les plus actives de la planète.

Les plus lus

Le village de Chardonne est prêt à battre un drôle de record du monde!
Les pick-up américains vont-ils envahir l'Europe?
La Russie jubile : «L'Amérique doit enfin choisir le camp des ‘gentils’»
Mort de Charlie Kirk: «Pendant 33 heures, j'ai prié pour que ce ne soit pas l'un d'entre nous»
Un grave accident s’est produit sur une célèbre montagne russe !
Stan Wawrinka poursuit sa belle aventure