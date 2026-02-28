  1. Clients Privés
A 35 kilomètres de la capitale Guatemala : alerte autour de deux volcans en «activité explosive»

ATS

28.2.2026 - 19:16

Les autorités du Guatemala ont alerté samedi la population sur les risques d'«activité explosive» des volcans Fuego et Santiaguito, qui comptent parmi les plus actifs du pays. Tous deux ont craché des nuages de cendres ces derniers jours.

Le volcan Fuego est considéré comme le plus actif d'Amérique centrale, culminant à 3'763 mètres d'altitude et situé à 35 kilomètres de la capitale Guatemala City (archives).
Le volcan Fuego est considéré comme le plus actif d'Amérique centrale, culminant à 3'763 mètres d'altitude et situé à 35 kilomètres de la capitale Guatemala City (archives).
ATS

Keystone-SDA

28.02.2026, 19:16

28.02.2026, 19:30

La Coordination nationale pour la réduction des catastrophes (Conred) du département de Sacatepéquez a déclaré l'alerte orange, qui «active les plans d'intervention» et donne lieu à une «surveillance renforcée» des deux volcans. Elle est suivie de l'alerte rouge.

Le volcan Fuego est considéré comme le plus actif d'Amérique centrale, culminant à 3'763 mètres d'altitude et situé à 35 kilomètres de la capitale Guatemala City. Tandis que le Santiaguito, haut de 2'500 mètres, se trouve dans le département de Quezaltenango, à 206 kilomètres à l'ouest de la capitale.

L'Institut national de sismologie, de volcanologie, de météorologie et d'hydrologie (Insivumeh) a prévenu qu'il fallait «envisager une dispersion des cendres» du volcan Fuego dans un rayon de 15 à 40 kilomètres, vers l'est et le nord-est, à des altitudes comprises entre 4'300 et 4'800 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Explosions récurrentes

Toujours selon cet institut, l'activité de ce volcan se caractérise par «des explosions récurrentes, faibles, modérées à fortes, avec des intervalles de huit à douze heures».

Le 3 juin 2018, une éruption du volcan de Fuego avait provoqué une avalanche de matériaux incandescents qui avait rasé le village de San Miguel Los Lotes, faisant 215 morts et autant de disparus.

Quant au volcan Santiaguito, son cratère «continue de cracher de la lave, générant des avalanches constantes de flux pyroclastiques à courte portée», principalement sur ses flancs sud-ouest, est et nord-est, précise le rapport.

La plus grande éruption du Santiaguito s'est produite en 1929, tuant environ 2'500 personnes. L'Insivumeh a alerté les agences de tourisme sur «les dangers» de tenter l'ascension et de séjourner dans les zones adjacentes aux volcans.

Live de l’éruption

