Le volcan Sakurajima est l'un des plus actifs du Japon (archives). ATS

L'agence météorologique nippone a mis en garde dimanche contre des retombées de cendres dans le sud du Japon, où un volcan est entré en éruption dans la matinée. Le pays compte plusieurs volcans actifs.

Keystone-SDA ATS

Le Sakurajima, l'un des volcans les plus actifs du pays, situé dans le département de Kagoshima, est entré en éruption avant l'aube, éjectant un panache de cendres et de fumée à plus de 4400 mètres d'altitude dans l'atmosphère, selon l'agence météorologique japonaise (JMA). «Aucun dégât n'a été signalé» pour l'instant, a déclaré un responsable local.

Les météorologues ont toutefois émis un avertissement contre des retombées de cendres d'ordre «modéré» dans les départements de Kagoshima et Miyazaki.

Sur la ceinture de feu

«S'il vous plaît, prenez vos dispositions pour vous protéger de la cendre, en utilisant par exemple des parapluies ou des masques, et assurez-vous de conduire lentement», a indiqué l'agence à l'adresse des habitants concernés.

Le Japon compte de nombreux volcans actifs, parmi lesquels le Sakurajima, un haut lieu touristique, qui crache fréquemment de la cendre et de la fumée. Son accès est actuellement restreint par les autorités.

Le pays est situé sur la ceinture de feu du Pacifique, où une grande partie des tremblements de terre et des éruptions volcaniques survenant sur la planète sont enregistrés.