La cathédrale de Strasbourg, édifice très touristique et emblématique de la ville, a été brièvement évacuée mercredi après-midi après une fausse alerte à la bombe, a annoncé la police.

«L'évacuation de la cathédrale de @Strasbourg vient d'avoir lieu suite à un appel malveillant», a écrit la police du Bas-Rhin sur X. «Un périmètre de sécurité a été mis en place. Tout est mis en oeuvre pour lever le doute le plus rapidement possible. Merci d'éviter le secteur et de faciliter le travail des intervenants.»

Selon une source syndicale policière, la mesure d'évacuation a été prise après un appel téléphonique non identifiable reçu vers 15h45, qui affirmait qu'une bombe avait été posée dans la cathédrale et qu'elle allait exploser dans l'après-midi.

L'édifice, très prisé des touristes, a alors été évacué et un périmètre de sécurité mis en place. La visite de sécurité diligentée dans la cathédrale et ses abords, qui n'a rien décelé de suspect, a permis la levée du périmètre de sécurité environ une heure plus tard, a ajouté la source syndicale.

Cette évacuation a eu lieu alors que plusieurs lycées et collèges ont également fait l'objet récemment de fausses alertes à la bombe, en Alsace et dans le reste de la France.

