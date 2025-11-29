  1. Clients Privés
Paris Alerte à la bombe : le siège de France Télévisions brièvement évacué

ATS

29.11.2025 - 20:17

Les locaux de France Télévisions à Paris ont été évacués samedi en fin d'après-midi en raison d'une alerte à la bombe, finalement levée en début de soirée, a indiqué le groupe audiovisuel, dont la chaîne franceinfo et le site internet franceinfo.fr ont été perturbés.

L'évacuation a eu lieu peu après 17h30 et aux alentours de 19h00, la levée de doute était terminée, d'après une porte-parole du groupe (photo d'archive).
L'évacuation a eu lieu peu après 17h30 et aux alentours de 19h00, la levée de doute était terminée, d'après une porte-parole du groupe (photo d’archive).
IMAGO/Bestimage

Keystone-SDA

29.11.2025, 20:17

«Les services de l'Etat ont prévenu l'entreprise d'une alerte à la bombe», a indiqué franceinfo sur son site internet. La police et une équipe cynophile ont été dépêchés sur place pour effectuer une levée de doute, a ajouté le site d'information.

«Aux alentours de 17h00, un signalement a été effectué concernant un engin explosif au siège de la chaine France Télévisions. Par mesure de sécurité, le responsable du média a souhaité l'évacuation du site», a de son côté indiqué une source policière.

«Bombe à retardement». Une élue provoque la stupéfaction et se paie la tête de Trump

«Bombe à retardement»Une élue provoque la stupéfaction et se paie la tête de Trump

L'évacuation a eu lieu peu après 17h30 et aux alentours de 19h00, la levée de doute était terminée, d'après une porte-parole du groupe. Les équipes ont alors pu réintégrer le bâtiment situé dans le 15e arrondissement de Paris.

Le 15 novembre, les locaux du groupe RMC BFM avaient eux aussi dû être évacués et les directs des antennes avaient été interrompus plus de deux heures et demie en raison d'une alerte à la bombe finalement levée.

Sion accroché au Tessin et toujours sevré de victoire