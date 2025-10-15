  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Indonésie Alerte maximale : nouvelle éruption d'un volcan sur l'île de Florès

ATS

15.10.2025 - 05:42

Le volcan Lewotobi Laki-Laki, situé sur l'île de Florès, dans l'est de l'Indonésie, est de nouveau entré en éruption à plusieurs reprises depuis mardi soir. Les autorités ont relevé le niveau d'alerte à son maximum.

Le volcan Lewotobi Laki-Laki a projeté des matières volcaniques à dix kilomètres au-dessus de ses cimes (archives).
Le volcan Lewotobi Laki-Laki a projeté des matières volcaniques à dix kilomètres au-dessus de ses cimes (archives).
ATS

Keystone-SDA

15.10.2025, 05:42

15.10.2025, 07:06

La plus importante éruption du volcan de 1584 mètres de hauteur s'est produite mercredi à 01h35 (19h35 mardi en Suisse), projetant des matières volcaniques à dix kilomètres au-dessus de ses cimes, a indiqué l'agence de volcanologie nationale dans un communiqué.

Une première éruption mardi soir a projeté des cendres à neuf kilomètres au-dessus du sommet. Les éruptions sont survenues après que l'agence géologique a élevé mardi soir le niveau d'alerte du volcan au plus haut des quatre niveaux du système indonésien.

Alerte maximale. Un volcan indonésien projette des cendres à 18 km d'altitude

Alerte maximaleUn volcan indonésien projette des cendres à 18 km d'altitude

Perturbations attendues

Son directeur a recommandé aux résidents et touristes de rester à au moins six kilomètres du cratère et a appelé à la vigilance face à de possibles inondations provoquées par des coulées de boue ou de débris de matériaux volcaniques. Il a également prévenu que «les projections de cendre pourraient perturber les opérations aéroportuaires et les trajectoires de vol» des avions. Les opérations ont été suspendues à l'aéroport de Maumere, situé à 60 km du volcan et qui assure des vols domestiques.

Le volcan était déjà entré en éruption en juillet, crachant une impressionnante colonne de 18 km de cendres, ce qui avait entraîné l'annulation d'une vingtaine de vols à l'aéroport de l'île de Bali, située à environ 800 km plus à l'ouest.

Laki-Laki, qui signifie «homme» en indonésien, est accolé à un autre volcan plus calme mais plus haut, culminant à 1703 mètres, le Perempuan, ce qui signifie «femme». L'Indonésie, un vaste archipel, connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur le «ceinture de feu» du Pacifique.

Les plus lus

«Je déciderai de ce que je crois juste» - Trump botte en touche une question qui fâche
Un jeune pilote australien accusé de viol chez les Schumacher à Gland !
France : des propos du nouveau ministre du Travail font scandale !
Un conflit familial fait jaser dans la station de Zermatt
«Finir là-dessus, avec Roger Federer, je n'ai pas les mots...»
Erika Kirk : «Ceci n'est pas une cérémonie. C'est un ordre de marche»