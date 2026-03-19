Alexandre Ineichen est devenu officiellement le 96e abbé de St-Maurice (VS). La messe de bénédiction de l'ancien recteur du Lycée-Collège, successeur de Jean Scarcella, s'est déroulée jeudi matin dans une basilique comble.

Le nouvel abbé de Saint-Maurice, Alexandre Ineichen (au centre), a reçu la bénédiction abbatiale jeudi matin. ATS

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Longue d'environ deux heures et suivie par 1000 personnes, la messe a été marquée par la lecture du mandat apostolique adressé par le St-Siège au nouvel élu et par des chants liturgiques. Le nouveau Père-abé a reçu la Règle de Saint-Augustin afin de «guider et préserver les frères que Dieu lui confie».

Il a aussi reçu un anneau (signe de fidélité envers sa communauté et l'Eglise), une mitre (signe de son autorité d'enseignement) et une crosse (signe de son rôle pastoral).

La bénédiction a été présidée par Mgr Martin Krebs, nonce apostolique représentant le pape en Suisse. Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, et Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de Sion, ont aussi célébré l'événement.