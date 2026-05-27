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Allemagne 13 ans de prison pour une ex-membre de la Fraction armée rouge

ATS

27.5.2026 - 11:53

Une ex-membre présumée de la Fraction armée rouge (RAF) a été condamnée mercredi à 13 ans de prison pour une série de braquages à main armée commis après la dissolution du groupe d'extrême gauche. Elle avait été arrêtée à Berlin en février 2024 après 30 ans de cavale.

Mme Klette comparaissait pour des braquages commis entre 1999 et 2016. 
Mme Klette comparaissait pour des braquages commis entre 1999 et 2016. 
AFP

Keystone-SDA

27.05.2026, 11:53

Daniela Klette, 67 ans, appartient à la troisième génération de l'organisation qui avait ébranlé la République fédérale d'Allemagne (RFA) par des attentats, enlèvements, et assassinats commis au nom de la lutte anti-impérialiste et qui s'était auto-dissoute en 1998.

Mme Klette comparaissait pour des braquages commis entre 1999 et 2016 avec des complices, Burkhard Garweg et Ernst-Volker Staub, deux autres anciens membres présumés de la RAF toujours en fuite, pour financer leur vie clandestine.

Cavale de plus de 30 ans. Arrestation d'une membre de l'ancienne Fraction Armée rouge

Cavale de plus de 30 ansArrestation d'une membre de l'ancienne Fraction Armée rouge

«Lors de leurs attaques, ils ont agi en se répartissant les tâches et très secrètement», a déclaré le juge Lars Engelke en rendant son verdict.

Les cibles étaient des fourgons blindés et les caisses des grands supermarchés. Selon l'accusation, le butin total s'élevait à 2,4 millions d'euros.

A l'annonce du jugement, une certaine agitation s'est fait sentir parmi la cinquantaine de personnes présentes dans la salle et des cris de «Liberté pour Daniela» ont retenti, selon un journaliste de l'AFP présente dans la salle.

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