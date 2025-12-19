  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Allemagne 8 ans et 6 mois de prison pour le «Pelicot allemand»

ATS

19.12.2025 - 15:31

Un homme de 61 ans a été condamné vendredi en Allemagne à huit ans et demi de prison pour des viols répétés de sa femme, dont il a diffusé les vidéos sur internet.

L'accusé condamné vendredi et identifié comme Fernando P. était poursuivi pour avoir, entre 2018 et 2024, administré «à plusieurs reprises» des sédatifs à son épouse à son insu avant de la violer (photo prétexte, archives).
L'accusé condamné vendredi et identifié comme Fernando P. était poursuivi pour avoir, entre 2018 et 2024, administré «à plusieurs reprises» des sédatifs à son épouse à son insu avant de la violer (photo prétexte, archives).
IMAGO/Travel-Stock-Image

Keystone-SDA

19.12.2025, 15:31

Avec des titres comme «Pelicot de Aix-la-Chappelle?», la presse allemande a établi un parallèle avec l'affaire française des viols de Mazan dans laquelle Dominique Pelicot a été condamné l'an dernier à 20 ans de réclusion pour avoir livré sa femme, préalablement droguée et inconsciente, à des inconnus recrutés sur internet.

L'accusé condamné vendredi et identifié comme Fernando P. était poursuivi pour avoir, entre 2018 et 2024, administré «à plusieurs reprises» des sédatifs à son épouse à son insu avant de la violer, a déclaré le tribunal d'Aix-la-Chapelle dans un communiqué.

Il était également accusé d'avoir «filmé les faits et mis à disposition les vidéos dans des groupes de discussions et sur des plateformes internet», a expliqué à la presse une porte-parole du tribunal après l'énoncé du verdict.

«À la fois beaucoup et trop peu». Peine maximale de 20 ans requise pour les viols de Mazan

«À la fois beaucoup et trop peu»Peine maximale de 20 ans requise pour les viols de Mazan

«Viol aggravé»

L'homme a été reconnu coupable «de viol aggravé, de coups et blessures graves et d'atteinte à la vie privée par la prise d'images», a-t-elle ajouté.

Sa peine est moins lourde que les dix ans requis par le ministère public.

Né en Espagne, l'homme travaillait comme concierge jusqu'à son incarcération en février dernier. La police allemande avait été alertée sur ses agissements par des internautes qui enquêtaient sur des échanges dans des groupes ddiscussionson d'une messagerie en ligne, a expliqué la porte-parole.

La messagerie en question avait accepté de fournir des informations sur ses utilisateurs, permettant à la police d'identifier l'accusé, a-t-elle ajouté.

Le procès, ouvert en novembre, s'est tenu en grande partie à huis clos, «pour protéger les intérêts de la victime», a indiqué le tribunal à l'AFP.

La victime «a pu s'exprimer» et «faire part de ses sentiments», a commenté son avocate face aux journalistes.

Ce procès a cependant fait bien moins de bruit en Allemagne que le dossier Pelicot en France. Celui-ci est devenu un symbole mondial des violences faites aux femmes quand Gisèle Pelicot a refusé que les audiences se tiennent à huis clos, afin que «la honte change de camp».

Cas de viol en France - Une experte analyse. Comment une femme continue-t-elle à vivre après des abus aussi graves?

Cas de viol en France - Une experte analyseComment une femme continue-t-elle à vivre après des abus aussi graves?

Les plus lus

Ces 9 cas de meurtres ont marqué la Suisse - et donnent encore la chair de poule aujourd'hui
Les pédiatres suisses exigent des écoles un changement de mentalité
Le célèbre hôtel Castell ferme ses portes pour une durée inconnue
Trump «n'exclut pas» une guerre avec le Venezuela
Trois morts dans une attaque «délibérée» contre le métro de Taipei