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La baleine est libre Après son remorquage, Timmy a regagné le large !

ATS

2.5.2026 - 10:20

Une baleine à bosse remorquée par un navire depuis l'Allemagne, où elle restait échouée depuis plusieurs semaines, a été relâchée samedi matin en Mer du Nord au large du Danemark, a appris l'AFP auprès d'une organisation de sauvetage privée.

Le sauvetage de la baleine à bosse est un feuilleton très suivi en Allemagne depuis fin mars, lorsqu'elle s'est échouée une première fois (archives).
Le sauvetage de la baleine à bosse est un feuilleton très suivi en Allemagne depuis fin mars, lorsqu'elle s'est échouée une première fois (archives).
ATS

Keystone-SDA

02.05.2026, 10:20

02.05.2026, 11:03

La baleine à bosse a quitté la barge avec laquelle elle avait été remorquée depuis la baie de Wismar, sur la côte baltique, a confirmé Karin Walter-Mommert qui a participé aux opérations de sauvetage. L'animal nage désormais de manière autonome et libre.

A sa sortie de la barge, la baleine a expulsé de l'air et nagé dans la «bonne direction». Elle «devrait ensuite longer la côte norvégienne en direction de l'Arctique», a expliqué Mme Walter-Mommert, une riche entrepreneuse qui a soutenu ces derniers jours une ultime manoeuvre de sauvetage, après plusieurs échecs.

Longue saga

Le retour en mer de l'animal, surnommé «Timmy» ou «Hope», pourrait être le dernier épisode en date d'une saga qui tient l'Allemagne en haleine depuis fin mars, avec son lot de controverses.

Depuis son premier échouage fin mars sur un banc de sable de la côte allemande en mer Baltique, la baleine est devenue un phénomène national, les médias allemands se pressant sur la côte Baltique pour suivre les opérations.

L'animal semblait affaibli et des experts estimaient qu'il était condamné, jugeant inutile de s'acharner sur son sauvetage après plusieurs tentatives infructueuses. Les secouristes ont rapporté ces dernières semaines avoir reçu des menaces de mort et la police a dû maintenir à distance les curieux nuit et jour.

Petites blessures

Un dernier plan, consistant à transporter l'animal dans une barge vers les eaux plus profondes, présenté par deux riches entrepreneurs, dont Karin Walter-Mommert, qui a fait fortune dans les courses hippiques, a été toléré par les autorités locales.

Deux vétérinaires ayant examiné le mammifère d'une douzaine de mètres avaient estimé qu'il était «transportable d'un point de vue médical».

Observée samedi matin au moment où elle a nagé librement, la baleine «présente de petites blessures, probablement dues au transport en mer agitée, mais seulement superficielles», selon Mme Walter-Mommert. La trajectoire de l'animal est désormais suivie grâce à un émetteur GPS.

Une baleine à bosse en détresse sur la côte allemande

Une baleine à bosse en détresse sur la côte allemande

Au large de la mer Baltique, une baleine à bosse s'est retrouvée coincée dans des eaux peu profondes.

26.03.2026

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