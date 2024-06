La police fédérale peut dès à présent procéder à des contrôles temporaires à toutes les frontières allemandes en raison du championnat d'Europe de football, a annoncé le ministère allemand de l'Intérieur.

Pendant le championnat d'Europe de football, l'Allemagne veut empêcher les auteurs de violences d'entrer sur son territoire en effectuant des contrôles aléatoires aux frontières. (photo d'archives) ATS

ATS

Les contrôles seront également effectués aux frontières avec le Danemark, la France et les pays du Benelux, a indiqué le ministère fédéral de l'Intérieur. Les contrôles auront lieu «en fonction de la situation et de manière flexible», a-t-on précisé. La ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) avait déjà ordonné cette mesure en raison des exigences de sécurité élevées prises pour le championnat d'Europe de football, qui débute le 14 juin.

La Suisse veut également renforcer les contrôles aux frontières entre juin et début septembre pendant le championnat d'Europe de football (Euro) en Allemagne et les Jeux olympiques à Paris, a annoncé le Conseil fédéral à la fin mai. En cause, la menace terroriste accrue liée à ces événements.

Terrorisme et cyberattaques

«Notre focalisation va de la menace du terrorisme islamiste aux cyber-attaques en passant par les hooligans», a souligné Mme Faeser dans son communiqué.

Les contrôles fixes existants aux frontières avec la Pologne, la République tchèque et la Suisse ont récemment été prolongés de six mois, jusqu'à la mi-décembre. Leur objectif est de lutter contre la criminalité des passeurs et de limiter la migration irrégulière.

Les contrôles temporaires ordonnés en raison de l'Euro sur toutes les frontières intérieures allemandes avec l'espace Schengen ont été annoncés jusqu'au 19 juillet, soit quelques jours après la finale du 14 juillet. Tous les voyageurs sont priés de se munir de documents de voyage valables.

sifr