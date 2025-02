La police allemande a annoncé enquêter sur un incendie criminel présumé sur un site de construction à Berlin, revendiqué selon la presse par des activistes d'extrême gauche qui disent protester contre l'agrandissement d'une usine Tesla.

#Berlin

"Brandanschlag in Marzahn: Linksextreme bekennen sich



Immer wieder regt sich Protest gegen die Ausweitung der Gigafactory von Tesla."https://t.co/di6pDnPmZa — Nachrichten Sammler (@NSammler) February 26, 2025

Keystone-SDA ATS

Tôt mardi matin, plusieurs feux ont éclaté sur le site situé dans le quartier de Marzahn, dans l'est de la capitale allemande, touchant des grues et des câbles de signalisation ferroviaire, a expliqué la police de Berlin dans un communiqué.

«Les enquêteurs pensent qu'il s'agissait d'un incendie criminel, et une motivation politique est envisagée», a indiqué la police mardi, précisant que le trafic routier et ferroviaire avait été affecté dans le quartier pendant les opérations visant à éteindre le feu.

La police n'a pas donné plus de précision sur le motif éventuel, mais un groupe d'extrême gauche a posté une lettre anonyme sur un site internet revendiquant la responsabilité de l'incendie, ont indiqué des médias allemands.

Selon ce groupe, l'entreprise de construction Strabag, qui opère sur le site, est impliquée dans l'extension controversée d'une usine du constructeur automobile électrique américain Tesla située dans la ville de Grünheide, près de Berlin.

Tesla n'est plus la bienvenue

Strabag y construit une gare de fret, qui sera gérée par la société ferroviaire nationale Deutsche Bahn, et de vastes portions de forêt devront être rasées pour le projet, selon les militants.

Le milliardaire Elon Musk, patron et propriétaire de Tesla, est de plus en plus critiqué en Allemagne, notamment pour son soutien au parti d'extrême droite AfD pendant la campagne précédant les législatives du weekend dernier.

Tesla avait ouvert son usine près de Berlin, son unique site de production en Europe, en 2022.

Fin 2023, la société avait annoncé des projets d'agrandissement, voulant doubler sa capacité de production à un million de voitures par an dans l'usine, qui emploie quelque 12'000 personnes.

Tesla a revu ses ambitions à la baisse après l'opposition de la population locale.

Mais ses projets ont continué de déclencher la colère des habitants et des défenseurs de l'environnement.

En mars 2024, l'usine avait dû arrêter sa production après un incendie volontaire présumé sur des lignes électriques proches, revendiqué là aussi par un groupe d'extrême gauche.

Des activistes ont également construit des cabanes de fortune dans les arbres autour de l'usine pour protester contre son expansion, et des écologistes ont manifesté pour les mêmes raisons sur le site.