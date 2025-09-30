La justice allemande a condamné mardi Jian Guo, ex-collaborateur d'un député sulfureux de l'extrême droite allemande, à quatre ans et neuf mois de prison ferme pour espionnage au profit de la Chine.

Le tribunal de Dresde a également reconnu coupable d'espionnage une complice de Jian Guo, condamnée à une peine d'un an et neuf mois de prison avec sursis.

L'ex-employeur de Jian Guo, l'ancien eurodéputé Maximilian Krah, star sur TikTok, fait lui-même l'objet d'une enquête pour corruption et blanchiment d'argent en lien avec la Chine, voyant même son immunité parlementaire levée en septembre.

Ces déboires judiciaires surviennent dans un contexte de montée de l'extrême droite en Allemagne: l'AfD, première force d'opposition aux législatives de février dernier, est désormais au coude à coude avec les conservateurs du chancelier Friedrich Merz, selon les derniers sondages.

Le parti est suspecté de sympathies envers des régimes autoritaires, la Russie en tête.

De septembre 2019 à sa retentissante arrestation en avril 2024, Jian Guo, de nationalité allemande, était l'un des assistants parlementaires de l'eurodéputé Krah, connu pour son penchant pour les autocraties.

500 documents transmis

Selon le juge Hans Schlüter-Staats, il ne fait «aucun doute» que Jian Guo était «employé par un service de renseignement chinois», les preuves les plus tangibles étant «les informations demandées» par sa complice et «les conversations interceptées».

Selon le parquet, pour qui cette collaboration remonte à 2002, il aurait transmis plus de 500 documents, dont certains classés comme particulièrement sensibles.

Il aurait aussi, toujours selon l'accusation, espionné des opposants et dissidents chinois en Allemagne, et rassemblé des informations sur des responsables politiques de l'AfD.

Jian Guo a rejeté ces accusations et ses avocats ont plaidé pour son acquittement.

La peine de quatre ans et neuf mois de prison ferme qui lui a été signifiée est toutefois inférieure à celle qu'avait demandée le parquet, à savoir sept ans et demi de prison.

Krah nie avoir su

Appelé à témoigner le 3 septembre dans le procès de son ancien collaborateur, Maximilian Krah avait assuré avoir appris par voie de presse les soupçons d'espionnage pesant contre son assistant.

Lorsqu'on lui avait demandé pourquoi il l'avait recruté, M. Krah avait mis en avant les compétences linguistiques et les «connaissances pratiques» de Jian Guo, liées à sa société d'import-export, qu'il avait précédemment représentée en tant qu'avocat.

Mais il y a 15 jours, le filet s'est resserré sur M. Krah, qui avait abandonné en début d'année son mandat d'eurodéputé pour celui de député allemand. Des perquisitions dans ses locaux professionnels et privés ont eu lieu le 11 septembre, après la levée de son immunité parlementaire par le Bundestag.

Selon le Spiegel, l'élu allemand aurait reçu entre 2019 et 2023 plus de 50'000 euros de fonds venus de Chine, émanant de sociétés proches de son ex-collaborateur.

Liaison amoureuse

Quant à la complice présumée de Jian Guo, désignée comme Yaqi X., elle avait admis au début du procès avoir fourni des informations sur les vols, cargaisons et passagers de l'aéroport de Leipzig/Halle (est), où elle travaillait pour une entreprise de services logistiques.

Selon le ministère public, ces informations concernaient le transport de biens militaires et des personnes «ayant des liens avec une entreprise allemande d'armement», qui serait, d'après l'hebdomadaire allemand der Spiegel, Rheinmetall, fabricant du char de combat Leopard, livré notamment à l'Ukraine.

Yaqi X. aurait ainsi, toujours selon l'accusation, transmis à Jian Guo des informations sur le transport de véhicules, de troupes et de drones de l'armée allemande, ainsi que sur des exportations de matériel militaire vers Israël.

Selon son avocate, Yaqi X., «a eu des doutes après un certain temps» sur l'activité de son co-accusé qu'elle avait rencontré sur une application avant d'avoir «une brève relation amoureuse» avec lui.

Pour Yaqi X. aussi, le tribunal a prononcé une peine inférieure à la demande du parquet, qui avait requis deux ans et neuf mois de prison ferme.