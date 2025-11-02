  1. Clients Privés
Défense Allemagne: l'aéroport de Brême fermé après un survol de drone

ATS

3.11.2025 - 00:19

Le trafic aérien a été suspendu pendant une heure à l'aéroport de Brême (archives).
Le trafic aérien a été suspendu pendant une heure à l'aéroport de Brême (archives).
ATS

Le trafic aérien a été temporairement suspendu à l'aéroport de Brême dimanche en soirée à cause d'un survol de drone d'origine inconnue, a indiqué la police allemande à l'AFP. Selon la police, il n'est pas clair qui pilotait le drone.

Keystone-SDA

03.11.2025, 00:19

L'appareil a été repéré «aux abords immédiats de l'aéroport vers 19h30», selon un porte-parole de la police dans la ville hanséatique du nord de l'Allemagne.

Le trafic a repris à partir près d'une heure plus tard. L'aéroport de Brême n'était pas immédiatement joignable pour faire un bilan des vols interrompus ou détournés.

Vendredi soir, les vols ont été suspendus pendant près de deux heures à l'aéroport de Berlin-Brandebourg à cause de la présence de drones. Au début octobre, l'aéroport de Munich, le deuxième d'Allemagne, avait déjà dû interrompre plusieurs heures ses opérations pour la même raison.

Russie pointée

Les autorités allemandes ont à plusieurs reprises mis en garde contre la menace croissante posée par les drones, après une série d'incursions d'appareils non identifiés dans des aéroports et sites militaires cette année.

Berlin, l'un des principaux soutiens de l'Ukraine face à la Russie, soupçonne Moscou d'être à l'origine de certaines de ces activités.

Ces derniers mois, plusieurs survols de drones ont été signalés au-dessus de bases militaires, de sites industriels et d'infrastructures critiques, en Allemagne comme dans d'autres pays de l'Union européenne comme la Norvège ou encore ces derniers jours la Belgique.

