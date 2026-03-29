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Rejoindra-t-elle l'Atlantique ? Dégagée, puis échouée à nouveau, le sort de la baleine reste incertain

ATS

29.3.2026 - 06:55

La baleine à bosse échouée sur la côte allemande de la Baltique depuis plusieurs jours s'est libérée et a regagné le large dans la nuit de samedi à dimanche, mais son sort reste incertain, ont indiqué les autorités aux médias sur place.

28 mars 2026, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Wismar : la baleine gît sur un banc de sable dans la baie de Wismar. La baleine à bosse qui s'était libérée au large de Timmendorfer Strand s'est à nouveau échouée.
28 mars 2026, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Wismar : la baleine gît sur un banc de sable dans la baie de Wismar. La baleine à bosse qui s'était libérée au large de Timmendorfer Strand s'est à nouveau échouée.
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.03.2026, 06:55

29.03.2026, 07:11

Le mammifère marin de 12 à 15 mètres de long est parvenu à se dégager du banc de sable où il était bloqué grâce à la montée des eaux, a expliqué un porte-parole de la région, cité par les médias sur place.

L'animal est désormais escorté par la police maritime, qui tente de le suivre.

Toutefois, les eaux étant peu profondes près des côtes, son sort reste incertain, il pourrait à nouveau s'échouer, a ajouté le porte-parole.

La baleine avait été repérée pour la première fois dans la nuit de dimanche à lundi sur un banc de sable dans la baie de Lübeck dans le nord-est du pays.

Elle s'était une première fois libérée dans la nuit de jeudi à vendredi, après une intervention des secours, qui avaient creusé le fond marin autour de l'animal à l'aide de pelleteuses afin de faciliter son retour vers le large.

Suspense en mer Baltique. Baleine coincée: personne n'y croyait, mais le miracle s'est produit !

Suspense en mer BaltiqueBaleine coincée: personne n'y croyait, mais le miracle s'est produit !

Les espoirs avaient cependant été de courte durée: l'animal s'était à nouveau échoué quelques dizaines de kilomètres plus à l'est, dans la baie de Wismar.

Cap sur la Mer du Nord, puis l'Atlantique

Son état de santé avait alors suscité des inquiétudes, certaines parties de sa peau étant gravement endommagées.

Les sauveteurs ont délibérément choisi de ne pas intervenir, espérant qu'elle se libère d'elle-même, une stratégie qui semble avoir porté ses fruits.

La police fluviale avait maintenu les embarcations de curieux à distance afin d'éviter tout stress supplémentaire pour l'animal. Les scientifiques espèrent désormais que la baleine rejoindra la mer du Nord puis l'océan Atlantique, son habitat naturel.

La présence de ce cétacé en mer Baltique, où l'espèce est rare, pourrait s'expliquer par la poursuite d'un banc de poissons ou par des perturbations liées au bruit sous-marin.

Une baleine à bosse en détresse sur la côte allemande

Une baleine à bosse en détresse sur la côte allemande

Au large de la mer Baltique, une baleine à bosse s'est retrouvée coincée dans des eaux peu profondes.

26.03.2026

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