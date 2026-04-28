Les autorités allemandes ont autorisé une nouvelle tentative de sauvetage d'une baleine échouée depuis des semaines près de la côte Baltique allemande, les sauveteurs devant tenter mardi de charger l'animal sur une barge pour le transporter vers des eaux plus profondes.

KEYPIX - 21 avril 2026, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Kirchdorf (Poel) : des sauveteurs interviennent directement auprès de la baleine à bosse au large de l'île de Poel et aspergent l'animal d'eau. La baleine se trouve au même endroit que la veille. En raison de la baisse du niveau de l'eau, l'animal émerge davantage et son poids exerce une pression plus forte sur ses organes internes. (KEYSTONE/DPA/Jens Büttner)Traduit avec DeepL.com (version gratuite) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Deux vétérinaires ayant examiné le mammifère d'une douzaine de mètres ont estimé dans la matinée qu'il était «transportable d'un point de vue médical», a déclaré aux journalistes le ministre de l'environnement de la région du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Till Backhaus.

Le responsable a insisté que le sauvetage de la baleine à bosse, échouée fin mars et surnommée «Timmy» par des médias, était une «priorité absolue».

L'opération, présentée comme un ultime recours, consiste à charger le cétacé dans une barge pouvant être immergée, pour ensuite le relâcher en mer du Nord ou dans l'Atlantique.

KEYPIX - 25 avril 2026, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Poel : un chenal mène la baleine vers des eaux plus profondes (photo prise depuis un avion). La baleine à bosse échouée il y a environ trois semaines près de Wismar est toujours bloquée dans les eaux peu profondes. Une initiative privée tente depuis plusieurs jours de sauver l'animal. (KEYSTONE/DPA/Philip Dulian) KEYSTONE

En fin de matinée, des sauveteurs en tenues de plongée étaient visibles au côté de la baleine, debout dans des eaux peu profondes près de l'île Poel, la barge a proximité.

Pression

Les autorités avaient initialement renoncé à tout sauvetage début avril, avant de revenir sur leur décision sous la pression publique et de médias.

La tentative est portée par deux riches entrepreneurs, l'une issue des courses hippiques et l'autre de la grande distribution. Leur précédente tentative a dû être abandonnée à la fin de la semaine dernière.

Ces opérations ont suscité des critiques au sein de la communauté scientifique, certains experts jugeant l'opération vaine et la baleine à l'agonie.

Le ministre Till Backhaus a défendu la tentative mardi, assurant vouloir «tout faire pour aider l'animal à survivre». «Ça vaut le coup d'essayer», a-t-il dit.

Depuis son échouage fin mars, la baleine est devenue un phénomène national, les médias allemands se pressant sur la côte Baltique pour suivre les opérations. Mais cette saga a aussi cristallisé émotions, controverses et divisions.

Les secouristes ont rapporté avoir reçu des menaces de mort et la police doit maintenir à distance les curieux nuit et jour.