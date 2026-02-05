Un contrôleur de train est mort mercredi en Allemagne après avoir été frappé par un passager qui circulait sans billet, a annoncé la compagnie nationale Deutsche Bahn. L'agresseur, âgé de 26 ans, a été arrêté et placé en détention provisoire, a indiqué le parquet.

Un contrôleur de train est mort mercredi en Allemagne après avoir été frappé par un passager (image d’illustration). ats

Keystone-SDA ATS

Le cheminot âgé de 36 ans avait été violemment frappé à la tête par le passager, qu'il voulait expulser du train après avoir constaté l'absence de titre de transport, lundi à Landstuhl près de Kaiserslautern (ouest). Il est décédé mercredi des suites de ses blessures, selon Deutsche Bahn.

«C'est un jour noir pour tous les cheminots du pays», a souligné la dirigeante de la compagnie, Evelyn Palla, dénonçant la multiplication des actes violents visant les personnels.

Le syndicat de cheminots EVG a pour sa part exigé la présence de personnels de sécurité à bord des trains.