«C’est un jour noir...» Allemagne : un contrôleur tué par un passager sans billet

ATS

5.2.2026 - 07:50

Un contrôleur de train est mort mercredi en Allemagne après avoir été frappé par un passager qui circulait sans billet, a annoncé la compagnie nationale Deutsche Bahn. L'agresseur, âgé de 26 ans, a été arrêté et placé en détention provisoire, a indiqué le parquet.

Un contrôleur de train est mort mercredi en Allemagne après avoir été frappé par un passager (image d'illustration).
Un contrôleur de train est mort mercredi en Allemagne après avoir été frappé par un passager (image d’illustration).
ats

Keystone-SDA

05.02.2026, 07:50

Le cheminot âgé de 36 ans avait été violemment frappé à la tête par le passager, qu'il voulait expulser du train après avoir constaté l'absence de titre de transport, lundi à Landstuhl près de Kaiserslautern (ouest). Il est décédé mercredi des suites de ses blessures, selon Deutsche Bahn.

«C'est un jour noir pour tous les cheminots du pays», a souligné la dirigeante de la compagnie, Evelyn Palla, dénonçant la multiplication des actes violents visant les personnels.

Le syndicat de cheminots EVG a pour sa part exigé la présence de personnels de sécurité à bord des trains.

