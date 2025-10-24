Un sympathisant présumé du groupe djihadiste Etat islamique est incarcéré dans le sud de l'Allemagne pour avoir tenté, sans y parvenir, de provoquer des carambolages en tirant sur des voitures avec un fusil à air comprimé, a annoncé vendredi la police.

Selon l'unité de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme de la police bavaroise, le suspect, dont l'identité n'a pas été révélée, a tiré entre le 9 et le 11 septembre sur 22 véhicules circulant sur une route où la vitesse autorisée était de 100 km. Keystone

Keystone-SDA ATS

Les attaques impliquant des ressortissants étrangers, dans certains cas partisans d'une idéologie islamiste, se sont multipliées en Allemagne, contribuant à l'essor de la popularité du parti d'extrême droite AfD, qui dénonce depuis 10 ans la politique migratoire jugée trop accueillante des gouvernements successifs et de l'UE.

Selon l'unité de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme de la police bavaroise, le suspect, dont l'identité n'a pas été révélée, a tiré entre le 9 et le 11 septembre sur 22 véhicules circulant sur une route où la vitesse autorisée était de 100 km. «Aucun accident ou blessé» n'a été à déplorer.

L'homme a été arrêté et son arme, un fusil à air comprimé avec lunette, saisie le 13 septembre dernier, non loin du lieu des faits. Il est en détention provisoire depuis.

«Les investigations tendent à démontrer que le suspect, sympathisant présumé de l'organisation terroriste appelée 'État islamique' (EI), voulait par ces attentats éliminer des 'infidèles'», a dit la police dans son communiqué.