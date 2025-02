La justice allemande a condamné vendredi un médecin à six ans et demi de prison pour 17 viols et agressions sexuelles sur des patientes à l'occasion de coloscopies, sans toutefois l'interdire d'exercer son métier.

Le médecin pourra continuer d'exercer son métier au terme de sa peine (illustration). sda

Keystone-SDA ATS

Ce gastro-entérologue de 52 ans «a introduit brièvement un doigt dans le vagin de 17 patientes qu'il traitait dans son cabinet médical entre 2017 et 2021, à l'occasion de coloscopies», a indiqué un porte-parole du tribunal régional de Munich dans un communiqué.

La justice a qualifié les faits de «viol et d'abus sexuels dans le cadre d'une relation thérapeutique» avec les victimes.

Le parquet avait requis 8 ans de prison contre Wolfgang H.

Les accusations du ministère public ont été confirmées «sans aucun doute raisonnable», a jugé le tribunal.

Les déclarations de quatre collaboratrices de son cabinet médical avaient éveillé les soupçons de la justice.

Le médecin pourra en revanche continuer d'exercer son métier au terme de sa peine.

«L'accusé n'avait pas d'antécédents judiciaires et rien n'indiquait qu'il ait commis d'autres infractions après avoir été découvert», a expliqué le tribunal.