Un pédiatre inculpé pour 130 cas de violences sexuelles sur mineurs

Le «Le Scouarnec» allemandUn pédiatre inculpé pour 130 cas de violences sexuelles sur mineurs
ATS
13.5.2026 - 19:30
La justice allemande a déclaré mercredi avoir inculpé un pédiatre exerçant dans la région du Brandenbourg, dans le nord-ouest du pays. Il est l'auteur présumé de 130 cas de violences sexuelles sur mineurs.
Keystone-SDA
13.05.2026, 19:30
ATS
«Celles-ci comprennent, entre autres, des allégations d'agressions sexuelles aggravées sur mineurs et de viols» qui se seraient déroulés sur douze ans jusqu'en novembre 2025, a déclaré le parquet de Potsdam, sans déclarer combien d'enfants ont été victimes. Il aurait commis des viols et agressions sexuelles entre le 1er décembre et le 5 novembre 2025.
La plupart des faits auraient été perpétrés par l'accusé «dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle», a indiqué le parquet.
L'homme, non identifié dans le communiqué, travaillait pour le groupe hospitalier «Havelland Kliniken» dans deux hôpitaux à Nauen et à Rathenow, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Berlin.
D'après le quotidien allemand, il a été arrêté en novembre alors qu'il avait 45 ans, après avoir été dénoncé par une mère pour un cas présumé de violences sexuelles. Il est depuis en détention provisoire et a été inculpé le 6 mai.
Le tribunal régional de Potsdam doit désormais examiner l'affaire et donner une date pour l'ouverture du procès.
En France, un ex-chirurgien, Joël Le Scouarnec, avait commis des viols et agressions sexuelles sur près de 300 personnes de 1989 à 2014. Il avait été arrêté en 2017. Plus de 250 victimes étaient âgées de moins de 15 ans. Il a été condamné l'an dernier à la peine maximale de 20 ans de réclusion.