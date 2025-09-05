«Poignardée à plusieurs reprises» : une enseignante entre la vie et la mort

Un jeune Kosovar de 17 ans a grièvement blessé une enseignante de 45 ans en la poignardant à plusieurs reprises dans un établissement de formation professionnelle à Essen, dans l'ouest de l'Allemagne, avant d'être blessé par balles lors de son arrestation vendredi.

Des policiers en tenue d’intervention sécurisent les abords du centre de formation professionnelle. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le suspect, qui réside dans la ville, «a poignardé à plusieurs reprises» la victime qui a été transportée à l'hôpital «grièvement blessée», a indiqué la police dans un communiqué. Selon le site du quotidien allemand Bild, l'auteur des faits serait un élève de l'établissement. «Nous ne savons pas quel est le motif», a indiqué la police à l'AFP.

Un «grand nombre de forces de l'ordre», et notamment des unités spéciales, avaient été déployées dans la matinée dans le bâtiment de l'école et la ville pour retrouver le suspect. Environ deux heures après l'attaque, dont la police a été informée vers 9h30, le suspect a été localisé à l'autre bout de la ville.

«Lors de l'arrestation, le jeune homme de 17 ans a sorti un couteau. Les agents ont dû utiliser une arme à feu pour stopper et maîtriser le jeune homme armé», qui a été «pris en charge par les secours et transporté à l'hôpital», précise la police. Interrogée par l'AFP, la police n'était pas en mesure de préciser l'état de santé du suspect après son hospitalisation.

Recherche de vidéos

La police judiciaire a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l'attaque. Les témoins sont invités à télécharger d'éventuelles vidéos sur un portail ouvert à cet effet.

L'Allemagne a connu ces derniers mois plusieurs attaques meurtrières à l'arme blanche qui ont choqué le pays, des attentats à motif jihadiste et des violences d'extrême droite qui ont mis au premier plan les questions de sécurité.