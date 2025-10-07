La maire récemment élue de la ville allemande de Herdecke, près de Dortmund, a été grièvement blessée mardi après avoir été poignardée devant son domicile. Son fils adoptif de 15 ans a été interpellé, alors que les circonstances de l’attaque restent encore floues.

Selon le magazine Spiegel, la police était déjà intervenue cet été au domicile de la famille pour des faits de violence domestique impliquant la fille adoptive de l’élue (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Âgée de 57 ans et membre du SPD (Parti social-démocrate), Iris Stalzer venait de remporter l’élection municipale fin septembre avec plus de 52% des voix dans une petite ville d'environ 23'000 habitants. Sa prise de fonction était prévue pour début novembre.

L’attaque s’est produite en milieu de journée, à proximité immédiate de son domicile, selon le groupe audiovisuel public WDR. Grièvement touchée, l’élue serait parvenue à se réfugier à l’intérieur de son habitation avant d’être prise en charge. Elle a été héliportée vers un hôpital et se trouve actuellement en soins intensifs.

Le fils adoptif interpellé

Les enfants de la victime, âgés de 15 et 17 ans, ont alerté les secours vers 12h40. Selon plusieurs sources, le fils adoptif de l’élue, âgé de 15 ans, a été interpellé menotté.

La fille adoptive aurait également été placée en garde à vue. Selon le magazine Spiegel, la police était déjà intervenue cet été au domicile de la famille pour des faits de violence domestique impliquant la jeune fille.

L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes et les motivations de l’agression. Sur les réseaux sociaux, le chancelier allemand Friedrich Merz a dénoncé un «acte odieux» et exprimé sa vive inquiétude: «Nous craignons pour la vie d’Iris Stalzer.» Le SPD local s’est également dit «choqué» par cette attaque.