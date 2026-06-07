Un nouveau rendez-vous littéraire prend de l'altitude en Valais. L'Allpages Festival se tiendra le week-end du 13 et 14 juin prochain pour la première fois à Anzère. Près de 50 autrices et auteurs du Valais mais aussi de Suisse romande et d'ailleurs y sont invités. Dédicaces, discussions, balades sur les bisses et trajets en télécabine sont au programme des deux jours.

L'écrivaine valaisanne Sarah Jollien-Fardel sera l'une des têtes d'affiche de la première édition de l'Allpages Festival de littérature à Anzère, les 13 et 14 juin prochain (archives). ATS

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Le festival se tiendra sur la place du village de la station de ski du district d'Hérens. Les dédicaces auront lieu de 10h30 à 16h00. Parmi les têtes d'affiche: Noëlle Revaz, Sarah Jollien-Fardel, Catherine Lovey, Jérôme Meizoz, Martina Chyba, Christine Pompéi, Emmanuelle Robert, Béatrice Riand, Mélanie Richoz, Alain Bagnoud, Laurence Voïta ou encore Lucien Vuille, Raphaël Guillet et Abigail Seran.

«Allpages Festival – Festival de littérature à Anzère» propose aussi des tours en télécabine et des balades «littéraires» et «lecture» en compagnie d'écrivains, ainsi que deux tables rondes. Des ateliers et animations pour enfants sont aussi prévus. Un cabaret littéraire est, lui, programmé le samedi soir.

La nouvelle manifestation se veut un «rendez-vous unique dans les montagnes valaisannes, dédié aux mots, aux auteurs et aux histoires qui nous inspirent», selon les organisateurs. L'occasion pour le public de découvrir à la fois des romans, de la littérature enfantine, de la poésie et des BD, pour tous les goûts et pour tous les âges, soulignent-ils.

Allpages Festival est piloté par un comité de cinq personnes, présidé par l'ex-journaliste de la RTS Stéphane Délétroz, fraîchement retraité et à l'origine de l'idée. Il est notamment épaulé par l'écrivaine franco-suisse Pauline Desnuelles et l'ex-footballeur international suisse Christophe Bonvin.

https://allpagesfestival.ch/