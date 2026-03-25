Alors que le printemps arrive, ce virus a le vent en poupe en Suisse

Maux de tête, douleurs dans les membres, fatigue : peu avant le début du printemps, les gens se plaignent de troubles similaires. Les données de l'OFSP le montrent désormais : un virus a actuellement le vent en poupe en Suisse.

Le virus respiratoire syncytial (VRS) est un virus à ARN enveloppé qui, au microscope électronique, présente une structure filamenteuse (filamentaire) à sphérique. Image : Keystone/National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIH via AP

Petar Marjanović Petar Marjanović

De nombreuses personnes se plaignent actuellement de maux de tête persistants, de toux ou de maux de gorge et se demandent ce qui se cache derrière ces problèmes de santé. C'est ce que montrent les résultats de recherche Google pour des termes liés à des virus.

Selon l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), une raison possible se vérifie dans les eaux usées, où l'Institut de recherche de l'eau Eawag prélève régulièrement des échantillons pour la Confédération et les analyse à la recherche d'agents pathogènes. Car les analyses les plus récentes le montrent : Le virus respiratoire syncytial (VRS) circule actuellement plus souvent que les virus de la grippe et les coronavirus.

Comme l'explique Simon Ming, porte-parole de l'OFSP, le VRS est actuellement davantage détecté dans tout le pays, aussi bien dans le cadre de la surveillance des eaux usées que dans le système de déclaration Sentinella des médecins de famille. Des agents pathogènes non surveillés pourraient également s'en mêler ce qui rend la situation diffuse.

Ne pas s’alarmer

L'OFSP utilise les analyses des eaux usées comme une sorte de système d'alerte précoce. Il détecte les changements dans le patrimoine génétique des virus et peut indiquer si une variante est moins facile à détecter. Selon l'OFSP, les coûts du monitoring national s'élèvent actuellement à environ 1,2 million de francs par an. L'office y voit un instrument important pour détecter les évolutions dans la population indépendamment du comportement de dépistage et pour réagir à temps aux changements.

Dans les cabinets médicaux, en revanche, on ne s'alarme pas, selon Medbase : «Pour l'instant, il n'y a pas de nombre inhabituel d'infections des voies respiratoires supérieures. Le nombre de refroidissements correspond à la saison», répond le médecin Stefan Maydl. Toutefois, les symptômes varient souvent en ce moment. Certaines personnes concernées ne présenteraient pas de symptômes typiques de refroidissement, mais des maux de tête ou des douleurs dans les membres et une certaine fatigue

Pas de distinction claire

Chez les adultes en bonne santé, le VRS évolue généralement de manière bénigne avec un rhume, une toux sèche, une température légèrement élevée et de la fatigue. Les nourrissons, les jeunes enfants ainsi que les personnes âgées et immunodéprimées sont particulièrement menacés. Chez eux, le virus peut provoquer des infections graves des voies respiratoires inférieures, qui doivent parfois même être traitées à l'hôpital.

Selon Medbase, il n'est guère possible de faire une distinction claire entre le VRS, l'influenza et le Covid-19 dans le cabinet du médecin de famille. Les symptômes se chevauchent fortement et une identification précise de l'agent pathogène ne modifierait pas le traitement dans la plupart des cas. «C'est pourquoi, dans la pratique, on traite généralement de façon adjuvante, c'est-à-dire de manière à soulager les symptômes, quel que soit l'agent pathogène responsable», écrit Medbase.