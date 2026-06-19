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Documents explosifs Alors que les primes maladie explosent, ces médecins gagnent des salaires mirobolants

Dominik Müller

19.6.2026

Salaires élevés et primes aux dépens des caisses d’assurance maladie : une cyberattaque a mis au jour des documents internes d’un prestataire de radiologie de Suisse romande. L’entreprise rejette ces critiques.

Des documents internes révèlent des revenus élevés et des objectifs de croissance ambitieux au sein d’un groupe de radiologie de Suisse romande.
Des documents internes révèlent des revenus élevés et des objectifs de croissance ambitieux au sein d’un groupe de radiologie de Suisse romande.
Symbolbild: Keystone

Redaktion blue News

19.06.2026, 10:28

19.06.2026, 10:56

Des documents internes du groupe de radiologie romand 3R, dérobés fin avril lors d’une cyberattaque, puis transmis à la RTS et dont la SRF fait désormais également état, offrent un aperçu rare d’un modèle économique lucratif dans le secteur de la santé. Selon l’un des documents, environ 90 % des recettes proviennent de l’assurance maladie obligatoire.

Les documents montrent que les radiologues salariés du groupe perçoivent des salaires annuels compris entre 300'000 et 360'000 francs. Les responsables de certains sites peuvent gagner jusqu’à 420'000 francs.

À cela s’ajoute un système de primes : ceux qui dépassent leur objectif de chiffre d’affaires reçoivent 18 % du chiffre d’affaires supplémentaire. Selon ces documents, un médecin aurait ainsi gagné au total environ 617'000 francs en 2025. À titre de comparaison, le salaire d’un conseiller fédéral s’élève à 478 000 francs.

Ce modèle de rémunération suscite des débats, car les examens médicaux devraient être effectués exclusivement en fonction des besoins médicaux. 3R rejette ces reproches. Le groupe a déclaré à la RTS : «Nous contestons fermement que notre politique salariale encourage la multiplication des prestations dans nos instituts.» Les salaires seraient en outre «conformes » aux rémunérations habituelles dans ce secteur en Suisse romande.

Cyberattaque. Radiologie: le Groupe 3R victime d'une cyberattaque

CyberattaqueRadiologie: le Groupe 3R victime d'une cyberattaque

Les médecins sont des «générateurs de chiffre d’affaires »

Les documents montrent par ailleurs que le groupe suit de près les activités des médecins prescripteurs et les qualifie en interne de «générateurs de chiffre d’affaires». Dans les documents du conseil d’administration, la «valeur ajoutée pour les actionnaires», la productivité et l’optimisation tarifaire figurent notamment parmi les priorités pour 2026.

Fondé en 2000 en Valais, 3R est devenu, grâce à de nombreuses acquisitions, le premier prestataire de services de radiologie de Suisse romande. Alors que le groupe exploitait encore douze cabinets en 2021, il en compte aujourd’hui une vingtaine. Depuis deux ans, sa stratégie d’expansion se concentre de plus en plus sur la Suisse alémanique.

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