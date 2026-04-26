Tout le monde panique, sauf lui: les images de cet homme qui mange font le buzz

Des coups de feu, l'évacuation et la peur marquent une soirée dans la capitale américaine. La plupart des visiteurs se mettent à l'abri ou se cachent. Seul un homme reste remarquablement calme.

Rien ne peut apparemment déstabiliser cet homme - pas même une fusillade. Screenshot X

Dominik Müller Dominik Müller

Le traditionnel White House Correspondents' Dinner venait à peine de commencer, les invités en étaient à leur entrée, quand tout à coup, le tumulte a éclaté dans la salle. «A terre! A terre!», a-t-on entendu dans la salle. Pendant plusieurs minutes, les invités sont restés au sol, se cachant sous les tables, certains visiblement sous le choc.

La raison : un agresseur armé s'est précipité à travers les portiques de sécurité.

Des coups de feu ont été tirés. La panique s'est emparée de la salle. Des membres du gouvernement, comme le président américain Donald Trump, ont été immédiatement évacués.

Nothing’s stopping this guy from finishing that plate 😂 pic.twitter.com/n8fB9OFrT9 — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 26, 2026

L'agitation est apparemment passée sans laisser de trace sur un homme. Dans une vidéo actuellement virale sur les médias sociaux, on peut le voir finir tranquillement son assiette alors que d'autres invités se cachent sous les tables ou ont quitté la salle depuis longtemps.

On ne sait pas encore de qui il s'agit. Ce qui est sûr, c'est que cet homme a des nerfs d'acier.