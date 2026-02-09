Deux skieurs sont décédés lundi dans des avalanches dans les Alpes françaises, selon des sources concordantes. Cela porte à quatre en trois jours le nombre de morts dues à des coulées de neige lors de hors-piste.

Deux skieurs ont péri dans les Alpes françaises (image d'illustration). sda

Keystone-SDA ATS

Un homme de 38 ans faisant du ski de randonnée hors-piste dans le massif de Belledonne, sur la commune de Sainte-Agnès (Isère), a déclenché peu avant 16h une avalanche «de grande ampleur» qui l'a tué, ont indiqué à l'AFP les CRS des Alpes. La victime était accompagnée d'un autre skieur indemne, selon la même source.

Peu auparavant, un jeune trentenaire, faisant également du hors-piste, est décédé dans une avalanche à Montgenèvre (Hautes-Alpes) lors d'une «avalanche de très grande amplitude», a indiqué la procureure de la République à Gap, Marion Lozac'hmeur.

Un skieur qui l'accompagnait est indemne, a-t-elle précisé, confirmant une information de BFM DICI.

Samedi, deux skieurs de randonnée sont décédés dans une avalanche à Saint-Véran, également dans les Hautes-Alpes.

Les deux hommes faisaient partie d'un groupe de quatre randonneurs qui skiaient en hors-piste sans encadrement, avait indiqué dimanche la procureure.

Au moins une vingtaine de skieurs ont déjà péri cette année dans des avalanches survenues dans différents massifs des Alpes en Autriche, en France et en Suisse.