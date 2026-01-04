Une femme chute mortellement en ski de randonnée

Une randonneuse est morte dimanche, victime d'une chute d'environ 20 mètres lors d'une sortie en ski de randonnée avec son compagnon dans les Alpes françaises, dans l'arrière-pays de Nice, ont annoncé les pompiers.

la préfecture des Hautes-Alpes avait mis en garde samedi contre les risques d'avalanches malgré le faible enneigement (photo d'illustration, archives). sda

Dans la commune de Saint-Dalmas-le-Selvage à 1500 mètres d'altitude, les sapeurs-pompiers ont tenté de lui porter secours dans un milieu naturel «difficile d'accès», ont-ils précisé à la presse, sans être en mesure de fournir l'âge de la randonneuse.

Ils sont intervenus à la suite d'un appel d'un homme «signalant que sa compagne était tombée dans une combe (vallée profonde, NDLR) lors d'une sortie en ski de randonnée», d'après les secours, évoquant une chute «d'environ 20 mètres».

En pleine saison des sports d'hiver, la préfecture des Hautes-Alpes avait mis en garde samedi contre les risques d'avalanches malgré le faible enneigement. «De nombreuses coulées importantes ont lieu dans des itinéraires d'alpinisme, de cascade de glace et de ski de randonnée», avertit le communiqué.

Vendredi, toujours dans les Alpes du Sud à Pra Loup, un skieur de 67 ans est décédé après une collision avec sa fille et une chute sur une souche d'arbre.

Fin décembre, en Savoie, un touriste américain est décédé en skiant hors piste. Le moniteur qui l'encadrait a été testé positif aux stupéfiants.