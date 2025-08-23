Alpiniste bloquée : après 11 jours, les secours suspendent une opération jugée «impossible»

Les recherches pour retrouver une alpiniste russe bloquée depuis onze jours en altitude dans les montagnes au Kirghizstan, en Asie centrale, ont été suspendues sine die en raison de conditions météorologiques, les secouristes qualifiant samedi l'opération d'«impossible».

L'opération lancée pour sauver l'alpiniste russe, qui a eu 48 ans le 20 août selon des médias russes, s'est soldée par plusieurs échecs (archive). IMAGO / Dreamstime

Agence France-Presse Basile Mermoud

Natalia Nagovitsyna s'est cassé une jambe le 12 août lors de l'ascension au Pic Pobeda, le plus haut sommet du Kirghizstan et l'un des plus dangereux en Asie centrale, alors qu'elle se trouvait à environ 7.000 mètres d'altitude, selon les autorités kirghizes.

Un alpiniste italien, Luca Sinigaglia, qui a tenté de lui porter secours, est décédé le 15 août lors d'une escalade, et des secouristes italiens se sont rendus sur les lieux pour tenter de récupérer son corps, à l'aide d'un hélicoptère, selon le ministère italien des Affaires étrangères.

L'opération lancée pour sauver l'alpiniste russe, qui a eu 48 ans le 20 août selon des médias russes, s'est soldée par plusieurs échecs. Un hélicoptère de sauvetage a ainsi eu un accident dans les montagnes, alors qu'un groupe d'alpinistes a dû arrêter l'ascension à cause d'un grave malaise de leur chef, selon les autorités.

«Les conditions météorologiques se sont brusquement détériorées aujourd'hui, donc toutes les opérations de secours ont été suspendues», a indiqué samedi le porte-parole du ministère kirghiz des Situations d'urgence, Adil Tchargynov, à l'agence de presse russe Ria Novosti.

Probablement plus en vie

Les températures frôlent actuellement les -30 degrés Celcius la nuit au sommet du Pic Pobeda, accompagnées de rafales de vent et de tempêtes de neige, selon une source au ministère kirghiz des Situations d'urgence, citée par l'agence officielle russe TASS.

«Soyons réalistes, cette année, les conditions météorologiques ne permettront pas aux secouristes d'accéder à Nagovitsyna», a affirmé cette source.

Selon M. Tchargynov, «tous les alpinistes, tous les experts partagent le point de vue selon lequel elle n'est malheureusement plus en vie». «Nous savons où elle se trouve. Mais il est impossible d'y accéder», a déclaré pour sa part, Dmitri Grekov, responsable du camp de base pour le Pic Pobeda, à l'agence TASS.

Selon lui, «personne n'a jamais été évacué» d'une telle altitude dans cette montagne: «c'est irréel de le faire manuellement, seulement en hélicoptère, mais il n'y a pas d'hélicoptères capables de le faire au Kirghizstan».

Le mari de Natalia Nagovitsyna, Sergueï, passionné d'alpinisme lui aussi, est décédé d'une apoplexie en 2021, lors de l'ascension à Khan Tengri, le plus haut sommet du Kazakhstan, également en Asie centrale, selon des médias russes.