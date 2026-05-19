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France voisine Alsace: condamné à 25 ans de réclusion pour un féminicide

ATS

19.5.2026 - 18:42

Un sexagénaire condamné à 25 ans de prison pour un féminicide à Strasbourg en 2024.
Un sexagénaire condamné à 25 ans de prison pour un féminicide à Strasbourg en 2024.
ATS

Un sexagénaire a été condamné mardi à 25 ans de réclusion criminelle à Strasbourg pour avoir attaqué son épouse avec un hachoir en 2024 avant de l'étrangler alors qu'elle appelait les secours.

Keystone-SDA

19.05.2026, 18:42

La cour d'assises du Bas-Rhin a assorti cette peine d'une clause de sûreté égale à la moitié, et non aux deux-tiers comme requis par l'accusation, a précisé la présidente Stéphanie Issenlor.

Li-Ling Chen, une femme d'origine taïwanaise qui avait 55 ans, est «l'une des 107 victimes de féminicide en France» en 2024, a résumé l'avocate générale Marion Desset au terme d'un procès de deux jours. Elle a fustigé l'"absence d'empathie et de remords» et la «psychorigidité» de l'accusé, Rémy Arbogast, 65 ans.

L'homme a reconnu avoir agressé sa femme au moins à quatre reprises dans le passé avant la date fatale du 11 mars 2024. Ce soir-là, une dispute éclate au domicile du couple à Gerstheim, au sud de Strasbourg, suivie d'une bagarre.

Aux gendarmes, il dira plus tard avoir «conscience du décès de son épouse, mais au moins, elle ne va plus m'embêter». Il s'est déclaré victime de «persécutions» de la part de sa femme, maladivement jalouse selon lui, qui l'accusait continuellement d'adultère. Les témoins de la famille et amis ont tous fait état d'une relation conjugale très dégradée.

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