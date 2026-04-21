Le parquet de Mulhouse a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête après qu'une école juive de Saint-Louis (Haut-Rhin) et le domicile de personnes de confession juive ont été visés la veille par des jets de pierre.

Les investigations ont été confiées au commissariat de Saint-Louis (image symbolique). ATS

Keystone-SDA ATS

«Une enquête de flagrance est en cours sous la direction du parquet de Mulhouse pour des faits de violences aggravées en raison de l'appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ainsi que pour dégradation de véhicules», a précisé dans un communiqué le procureur de la République, Nicolas Heitz. Les faits se sont déroulés lundi, aux alentours de 18h00.

Le rabbin de l'école talmudique de Saint-Louis a signalé à la police la présence d'un groupe de plusieurs jeunes individus à proximité du parking scolaire, ajoutant avoir entendu «des références à Hitler et aux juifs», relate le magistrat.

Les individus ont ensuite jeté des pierres en direction de l'école, «atteignant un enfant âgé de 10 ans» et dégradant un véhicule stationné dans la cour. Selon des sources policières, l'enfant, petit-fils du rabbin, n'a pas été blessé.

«Vers 18h20 un second épisode de jet de pierres était signalé en direction du domicile d'un membre de la famille du rabbin, à proximité de l'école», explique le procureur, avec de nouveau une dégradation d'un véhicule.

La personne visée était le père de l'enfant, selon les sources policières. Il a parlé d'un groupe de quatre ou cinq adolescents près de son domicile mais sans pouvoir les identifier.

«Les investigations confiées au commissariat de Saint-Louis doivent permettre d'identifier les auteurs de ces faits et d'établir le déroulement précis des faits», a précisé le procureur.