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Alsace Ils inscrivent des vaches à l'école pour sauver une classe

ATS

31.3.2026 - 17:06

Des parents d'élèves et des élus d'une commune alsacienne ont inscrit mardi cinq jeunes vaches à l'école maternelle. Ils espèrent ainsi en jouant dans l'absurde sauver une des classes de leur village menacées de fermeture.

Des vaches ont été inscrites dans une classe d'un village alsacien (photo prétexte).
Des vaches ont été inscrites dans une classe d'un village alsacien (photo prétexte).
ATS

Keystone-SDA

31.03.2026, 17:06

31.03.2026, 17:16

Arlette, Abondance, Amsel, Amandine et Abeille ont été installées mardi matin dans un enclos devant l'école de Moosch, village de 1600 habitants dans le Haut-Rhin, et ont été inscrites sur un formulaire glissé dans la boîte aux lettres de l'établissement. Le propriétaire des cinq génisses est un éleveur qui les a gracieusement prêtées pour l'occasion.

«On a joué jusqu'au bout dans la dérision et dans l'absurde», confie le maire José Schruoffeneger. «Avec 66 élèves inscrits en élémentaire et 30 en maternelle pour la rentrée prochaine, il nous manque quatre élèves, faisant courir le risque d'une fermeture de classe sur les cinq de l'école», explique magistrat.

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«Alors dans une discussion quasiment de comptoir, on a eu l'idée d'inscrire des génisses à l'école pour compenser les enfants qui nous manquent. Evidemment, on est au quatrième degré de l'humour potache, mais depuis ce matin je suis au téléphone constamment avec la presse», souligne l'élu.

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