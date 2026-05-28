Un homme a été arrêté et un autre est recherché après une rixe à Mulhouse (Haut-Rhin) ayant entraîné la mort d'un homme de 50 ans, a indiqué jeudi le parquet. Le drame s'est produit mecredi dans la soirée.

L'enquête pour homicide volontaire a été confiée au service local de police judiciaire de Mulhouse (image symbolique). ATS

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Le premier suspect, âgé de 49 ans, a été interpellé, alcoolisé, non loin du lieu où s'est produit le drame, près de la gare de Mulhouse, précise dans un communiqué le procureur de Mulhouse, Nicolas Heitz.

Mercredi dans la soirée, une passante a déclaré à la police avoir assisté à une rixe impliquant trois personnes. L'un des trois protagonistes a chuté au sol et a été retrouvé en position latérale de sécurité avec une plaie hémorragique au niveau du thorax. Il est mort à l'hôpital des suites de ses blessures.

Le suspect interpellé est «susceptible d'avoir pris part à l'agression en portant notamment des coups à la victime alors qu'elle se trouvait au sol», précise le procureur.

Le second suspect, qui a «a priori» fui à vélo, est recherché, ajoute le procureur, qui n'a pas donné d'indications sur le possible motif de la rixe.

L'enquête de flagrance, pour homicide volontaire, a été confiée au service local de police judiciaire.