Un jeune homme est mort poignardé dans la nuit de samedi à dimanche en Alsace lors d'une rixe avec trois individus alcoolisés qui ont tenté de s'inviter à une fête d'anniversaire, a appris l'AFP dimanche de source proche de l'enquête.

Un des convives, âgé de 25 ans, a été poignardé. (photo symbolique). sda

Keystone-SDA ATS

Les faits se sont déroulés vers 1h00 du matin, dans la petite commune d'Uttenheim, à une trentaine de kilomètres au sud de Strasbourg.

Des participants à cette fête privée se sont opposés aux trois individus qui avaient fait irruption, une bagarre s'en est suivie au cours de laquelle l'un des convives, âgé de 25 ans, a été poignardé.

«L'auteur alcoolisé a porté un coup de couteau mortel à la victime», qui est décédée sur place, a-t-on précisé de même source. L'auteur présumé, âgé de 45 ans, a été interpellé.

Contacté, le parquet n'a pas souhaité s'exprimer à ce stade.