  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Rixe en Alsace L'anniversaire vire au drame: un jeune homme meurt poignardé

ATS

8.2.2026 - 14:10

Un jeune homme est mort poignardé dans la nuit de samedi à dimanche en Alsace lors d'une rixe avec trois individus alcoolisés qui ont tenté de s'inviter à une fête d'anniversaire, a appris l'AFP dimanche de source proche de l'enquête.

Un des convives, âgé de 25 ans, a été poignardé. (photo symbolique).
Un des convives, âgé de 25 ans, a été poignardé. (photo symbolique).
sda

Keystone-SDA

08.02.2026, 14:10

08.02.2026, 14:53

Les faits se sont déroulés vers 1h00 du matin, dans la petite commune d'Uttenheim, à une trentaine de kilomètres au sud de Strasbourg.

Des participants à cette fête privée se sont opposés aux trois individus qui avaient fait irruption, une bagarre s'en est suivie au cours de laquelle l'un des convives, âgé de 25 ans, a été poignardé.

«L'auteur alcoolisé a porté un coup de couteau mortel à la victime», qui est décédée sur place, a-t-on précisé de même source. L'auteur présumé, âgé de 45 ans, a été interpellé.

Contacté, le parquet n'a pas souhaité s'exprimer à ce stade.

Les plus lus

Odermatt-Meillard : la Suisse aligne son duo star en combiné !
Andrew aurait invité Epstein à dîner à Buckingham
Nouvelles révélations sur Crans-Montana, skis électriques et fraude chez RUAG
On cherche un nouveau chef d'équipe... mais pas de la génération Z
Mais qui peut stopper Thoune ? Servette boit la tasse à La Praille
France: des jumeaux avec le même ADN se jouent de la justice !