Alsace Une centrale de géothermie à l'arrêt après un léger séisme

ATS

5.12.2025 - 12:30

La centrale de géothermie de Rittershoffen, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Strasbourg, a été mise à l'arrêt après un séisme de magnitude 2,5. La reprise de son activité ne sera envisagée qu'une fois les causes de l'événement identifiées.

Un séisme de magnitude 2,5 a provoqué l'arrêt de la centrale de géothermie de Rittershoffen (archives).
Un séisme de magnitude 2,5 a provoqué l'arrêt de la centrale de géothermie de Rittershoffen (archives).
ATS

Keystone-SDA

05.12.2025, 12:30

05.12.2025, 13:36

La secousse a été détectée à 01h45 dans la nuit de mercredi à jeudi dans cette commune du Bas-Rhin où est implantée la centrale géothermique, a indiqué vendredi Electricité de Strasbourg (ES).

Cette usine alimente en chaleur l'usine du groupe agroindustriel Roquette à Beinheim, à 15 kilomètres de là. Le groupe minier français Eramet et ES y expérimentent aussi une unité pilote d'extraction directe de lithium.

Le seuil de 1,5 mm/s de PGV (Peak Ground Velocity, mesure de déplacement du sol engendré par le séisme) a été dépassé sur deux stations sismologiques du réseau de surveillance de la centrale de géothermie, déclenchant l'arrêt progressif de la centrale.

L'arrêt complet a été effectif à 02h50 jeudi et durera le temps de comprendre les causes de l'événement, selon ES.

En 2024, deux séismes avaient déjà eu lieu à Rittershoffen, qui n'avaient pas nécessité de mise à l'arrêt de la centrale.

