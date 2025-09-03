  1. Clients Privés
Alsace «C'est de l'argent public gaspillé!» : une école de village fermée après de coûteux travaux

ATS

3.9.2025 - 19:29

A Bust, village de 500 habitants du nord de l'Alsace, l'école communale, pourtant rénovée à grands frais il y a un an, reste fermée en cette rentrée 2025 après la suppression de ses deux postes d'enseignants. Une situation qui «révolte» le maire.

Maintenir l'école aurait signifié qu'on se serait retrouvés avec 70 élèves dans six classes" réparties sur trois villages (image d'illustration).
Maintenir l'école aurait signifié qu'on se serait retrouvés avec 70 élèves dans six classes" réparties sur trois villages (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

03.09.2025, 19:29

03.09.2025, 19:37

«Fermer ainsi une école neuve, c'est un non-sens! Les gens ne comprennent pas», a dit mercredi à l'AFP l'élu, Michel Beltran, qui compte réclamer à l'Etat, via la justice administrative, une «réparation financière».

En septembre 2024, les enfants des deux classes de l'école – qui fonctionnait dans le cadre d'un «regroupement pédagogique intercommunal» (RPI) avec les établissements de trois villages des alentours – avaient fait leur rentrée dans des locaux entièrement rénovés.

Genève. La Ville de Genève veut construire une école à la Petite-Boissière

GenèveLa Ville de Genève veut construire une école à la Petite-Boissière

Chauffage, isolation, ventilation, fenêtres, électricité, sanitaires: les travaux avaient coûté près de 190'000 euros au total, dont 120'000 à la charge du conseil municipal, le reste étant couvert par les subventions d'autres collectivités ou organismes publics.

Mais en cette rentrée 2025, l'un des quatre villages concernés a quitté le regroupement pédagogique, ce qui a réduit le nombre d'enfants à scolariser dans les trois communes restantes. Conséquence: en mai, les services de l'Education nationale ont annoncé au maire la suppression des deux classes de Bust, village où résident pourtant environ la moitié des enfants restants, précise M. Beltran.

«On pourrait revenir en arrière»

Une école qui n'accueille plus d'élèves, «je le comprends, c'est douloureux», a commenté le recteur de l'académie de Strasbourg Olivier Klein. Mais la maintenir aurait signifié qu'on se serait retrouvés avec 70 élèves dans six classes» réparties sur trois villages, a observé cet ancien ministre.

Pour autant, «s'il y a une autre évolution (démographique) dans les années qui viennent, on pourrait revenir en arrière», a assuré le recteur.

Marché du travail. Continuer à se former en vaut la peine financièrement

Marché du travailContinuer à se former en vaut la peine financièrement

Une option à laquelle le maire dit ne pas croire. Il a saisi le tribunal administratif pour contester la décision des services académiques, mais celui-ci a estimé qu'il n'avait pas à se prononcer en urgence sur ce dossier, et ne rendra donc sa décision que dans plusieurs mois, ou années.

En attendant, le maire se résigne à assurer un minimum de chauffage et d'entretien dans l'école vide flambant neuve, «pour éviter qu'elle ne se dégrade». Il reviendra au futur conseil municipal, issu des élections de mars prochain, de décider si les locaux doivent être affectés à un nouvel usage, a-t-il précisé.

