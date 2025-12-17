Le groupe industriel Butachimie a été condamné mercredi à Strasbourg à 300'000 euros d'amende pour sa responsabilité dans une explosion qui a fait six blessés en 2023 à Chalampé (Haut-Rhin), dans un site classé Seveso seuil haut.

L'entreprise Butachimie à Chalempé a été reconnue coupable par le tribunal correctionnel de plusieurs infractions au code de l'environnement. (archives) ATS

Keystone-SDA ATS

L'entreprise a été reconnue coupable par le tribunal correctionnel de plusieurs infractions au code de l'environnement, dont l'exploitation non conforme par personne morale d'installation avec atteinte grave à la santé ou à la sécurité des personnes.

L'explosion, survenue le 14 juin 2023 dans une fosse de rétention située dans un atelier de production de Chalampé, à quelques kilomètres de Mulhouse, alors que le site était à l'arrêt, a fait trois blessés parmi les employés de Butachimie et trois parmi les salariés d'un sous-traitant.

Le plus gravement blessé avait souffert de brûlures au second degré au visage et aux mains et passé trois semaines en soins intensifs. Aujourd'hui, il «doit porter des gants compressifs», «ne peut pas être au contact de l'eau» ni «donner de bain à son bébé», ni «pratiquer le vélo, la moto, le piano», avait détaillé son avocate, Nathalie Sommer, lors de l'audience sur le fond, le 11 septembre.

Ce site, qui fabrique environ 30% de la production mondiale d'adiponitrile, un composé utilisé dans la fabrication de nylon, est classé Seveso seuil haut en raison du risque qu'il peut présenter pour les riverains en cas d'accident.

Un inspecteur de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) avait expliqué au tribunal que le sinistre, qui n'a pas eu d'impact sur l'environnement, était accidentel.

Erreur humaine

C'est en particulier l'absence de vaporisation d'un drain, due à une erreur humaine, qui a conduit à une accumulation de cyclohexane – un hydrocarbure – au fond de la fosse, qui s'est enflammé.

Créé en 1974, Butachimie emploie quelque 400 salariés.

L'entreprise, «très marquée par l'accident», a depuis adopté des mesures de sécurité additionnelles, comme l'instauration d'une check-list pour prévenir erreurs ou oublis, avait détaillé devant le tribunal Kristof Mahieu, devenu gérant de la société quelques jours après le drame.

Soulignant les «nombreux manquements» de Butachimie, Priscille Cazaux, pour le ministère public, avait requis un total de 337.500 euros d'amende.

Olivier Mambré et Corinne Potier, avocats de Butachimie, avaient plaidé la relaxe, faisant valoir que les manquements reprochés à la société «ne sont pas établis», même si l'entreprise entendait «accompagner les personnes victimes».