  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

France Amende de 300'000 euros pour un exploitant industriel

ATS

17.12.2025 - 17:33

Le groupe industriel Butachimie a été condamné mercredi à Strasbourg à 300'000 euros d'amende pour sa responsabilité dans une explosion qui a fait six blessés en 2023 à Chalampé (Haut-Rhin), dans un site classé Seveso seuil haut.

L'entreprise Butachimie à Chalempé a été reconnue coupable par le tribunal correctionnel de plusieurs infractions au code de l'environnement. (archives)
L'entreprise Butachimie à Chalempé a été reconnue coupable par le tribunal correctionnel de plusieurs infractions au code de l'environnement. (archives)
ATS

Keystone-SDA

17.12.2025, 17:33

17.12.2025, 17:55

L'entreprise a été reconnue coupable par le tribunal correctionnel de plusieurs infractions au code de l'environnement, dont l'exploitation non conforme par personne morale d'installation avec atteinte grave à la santé ou à la sécurité des personnes.

L'explosion, survenue le 14 juin 2023 dans une fosse de rétention située dans un atelier de production de Chalampé, à quelques kilomètres de Mulhouse, alors que le site était à l'arrêt, a fait trois blessés parmi les employés de Butachimie et trois parmi les salariés d'un sous-traitant.

Le plus gravement blessé avait souffert de brûlures au second degré au visage et aux mains et passé trois semaines en soins intensifs. Aujourd'hui, il «doit porter des gants compressifs», «ne peut pas être au contact de l'eau» ni «donner de bain à son bébé», ni «pratiquer le vélo, la moto, le piano», avait détaillé son avocate, Nathalie Sommer, lors de l'audience sur le fond, le 11 septembre.

Ce site, qui fabrique environ 30% de la production mondiale d'adiponitrile, un composé utilisé dans la fabrication de nylon, est classé Seveso seuil haut en raison du risque qu'il peut présenter pour les riverains en cas d'accident.

Un inspecteur de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) avait expliqué au tribunal que le sinistre, qui n'a pas eu d'impact sur l'environnement, était accidentel.

Erreur humaine

C'est en particulier l'absence de vaporisation d'un drain, due à une erreur humaine, qui a conduit à une accumulation de cyclohexane – un hydrocarbure – au fond de la fosse, qui s'est enflammé.

Créé en 1974, Butachimie emploie quelque 400 salariés.

L'entreprise, «très marquée par l'accident», a depuis adopté des mesures de sécurité additionnelles, comme l'instauration d'une check-list pour prévenir erreurs ou oublis, avait détaillé devant le tribunal Kristof Mahieu, devenu gérant de la société quelques jours après le drame.

Soulignant les «nombreux manquements» de Butachimie, Priscille Cazaux, pour le ministère public, avait requis un total de 337.500 euros d'amende.

Olivier Mambré et Corinne Potier, avocats de Butachimie, avaient plaidé la relaxe, faisant valoir que les manquements reprochés à la société «ne sont pas établis», même si l'entreprise entendait «accompagner les personnes victimes».

Les plus lus

Attention arnaque: n'appelez surtout pas au numéro indiqué!
Au lieu de jouer ses numéros fétiches, il tente le «flash»... et gagne!
Un triple rendez-vous avec l’histoire pour Marco Odermatt
France: mystère autour d'un boîtier espion potentiellement dangereux
On connaît la terrible raison de l'explosion meurtrière dans l'Ain
L'improbable et violente chute de Wendy Holdener en slalom