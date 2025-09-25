Deux jeunes de 17 ans ont été condamnés à une amende pour avoir filmé et mis en ligne une vidéo les montrant en train d'uriner dans un plat chaud dans un restaurant de Shanghai.

Image d'illustration KEYSTONE

Igor Sertori

Comme le rapporte «Sky News», deux adolescents de 17 ans, Wu et Tang, ont été condamnés à une amende avec leurs parents pour avoir uriné dans un plat de hot pot dans un restaurant de la chaîne Haidilao à Shanghai.

L'incident, qui s'est déroulé dans une salle à manger privée, a été filmé et la vidéo a ensuite été publiée sur les médias sociaux, suscitant l'indignation.

Une amende salée

Le tribunal du district de Huangpu, à Shanghai, a ordonné aux garçons et à leurs parents de présenter des excuses publiques et de payer une amende de 2,2 millions de yuans (environ 240 000 francs suisses) pour les dommages causés.

La chaîne Haidilao a déclaré avoir détruit et remplacé tous les ustensiles en cause et remboursé plus de 4 000 commandes, offrant un dédommagement supplémentaire à ses clients.

Les sociétés de restauration concernées, probablement liées à Haidilao, ont poursuivi les enfants et leurs parents, demandant réparation pour les pertes économiques et l'atteinte à la réputation subies.

Le tribunal a estimé que les remboursements complets étaient justifiés, mais a considéré que les paiements supplémentaires relevaient d'une décision commerciale volontaire.

Un défi aux normes sociales

L'éditorial du magazine «China Comment» souligne que les parents risquent de lourdes sanctions s'ils ne surveillent pas correctement leurs enfants, et qualifie le comportement des enfants de défi aux normes sociales.

Les autorités chinoises ont récemment été confrontées à des problèmes de sécurité alimentaire similaires, comme l'arrestation d'un homme à Hong Kong pour avoir ajouté de l'urine à des boissons dans des supermarchés.

Le rédacteur a rédigé cet article avec l'aide de l'IA.