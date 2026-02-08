Andrew aurait invité Epstein à dîner à Buckingham

L'ex-prince Andrew aurait invité Epstein à un dîner à Buckingham Palace en 2010. Une Roumaine «très mignonne» aurait été de la partie.

Nouvelles révélations sur le prince Andrew dans le dossier Epstein. Keystone

DPA, Rédaction blue News dpa

L'ex-prince britannique Andrew (65 ans), impliqué jusqu'au cou dans le scandale Epstein, aurait invité le prédateur sexuel Jeffrey Epstein à dîner au palais de Buckingham en compagnie d'une femme roumaine. Selon l'agence de presse PA, des mails récemment publiés dans le cadre de cette affaire laissent penser que l'invitation a été lancée en septembre 2010. La femme aurait fait partie d'un groupe qui aurait accompagné Epstein à Londres.

«Mettre un peu d'animation»

Avant la rencontre, Epstein aurait écrit à Andrew pour convenir d'une heure pour le dîner commun. Andrew aurait répondu: «Super ! Où veux-tu aller - à Buckingham Palace ou dans une salle privée ou un restaurant ?» Plus tard, Epstein aurait écrit à Andrew: «Je veux passer du temps seul avec toi, mais je suis ici avec (noms noircis). Tu veux que je les amène toutes pour mettre un peu d'animation» ? Andrew aurait répondu par l'affirmative. En outre, Epstein aurait écrit: «Amenez encore une Roumaine (nom noirci), très mignonne».

Selon PA, il n'existe aucune information sur les autres plans, les personnes présentes et le déroulement de la soirée. Le lendemain, Epstein aurait toutefois écrit à Andrew: «On s'est bien amusés, on en reparlera plus tard». Selon les informations, l'homme d'affaires américain aurait en outre dit à la femme qu'Andrew l'avait trouvée «belle».

Andrew était-il invité à une fête de célébrités organisée par Epstein ?

En décembre suivant, Andrew aurait été, selon la BBC, l'invité vedette d'une fête de célébrités très animée dans la maison de ville d'Epstein à New York - selon la chaîne, la dernière rencontre personnelle connue entre les deux hommes. Mais le contact n'aurait pas été rompu pour autant, contrairement aux déclarations d'Andrew. Le même mois, Andrew aurait contacté Epstein pour transmettre ses vœux de Noël à sa «famille américaine». Il aurait écrit : «Je me réjouis de vous revoir tous bientôt».

Le frère cadet du roi Charles III, dont le nom civil n'est plus qu'Andrew Mountbatten-Windsor, entretenait une amitié étroite avec Epstein. Celui qui fut le «fils préféré» de la reine Elizabeth II a toujours rejeté les accusations d'être impliqué dans les agissements du prédateur sexuel et de s'être lui-même rendu coupable d'abus sexuels.

En raison de ses liens avec Epstein, il a dû renoncer à tous les honneurs et titres et, dernièrement, il a également dû quitter la luxueuse propriété Royal Lodge située dans l'enceinte du château de Windsor.