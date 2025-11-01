Avenir d'Andrew, conséquences pour la monarchie: après la décision du roi Charles III de retirer ses titres à son frère, l'ex-prince et la famille royale n'en ont pas fini avec les répercussions du scandale né des liens d'Andrew avec le délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein.

Le prince Andrew va perdre son titre de prince et devoir déménager de Windsor à cause de l'affaire Epstein (archives). sda

Alix Maillefer

- Où Andrew va-t-il vivre et avec quels moyens?

En annonçant jeudi soir que le roi Charles III avait décidé de retirer ses titres à Andrew, 65 ans, le palais de Buckingham a fait savoir que le fils cadet d'Elizabeth II allait également devoir quitter son manoir royal de 30 pièces à Windsor.

Il ira habiter à Sandringham, vaste domaine privé du souverain, qui abrite de nombreuses propriétés, sans que l'on sache laquelle accueillera Andrew.

«Il a été envoyé (...) dans l'équivalent royal de la Sibérie», a résumé le biographe royal Robert Hardman sur la BBC.

Pour écarter toute polémique, le palais a précisé qu'Andrew vivrait aux frais du roi.

Mais selon The Guardian, Andrew pourrait percevoir une compensation financière «à six chiffres» pour son départ de Royal Lodge, conformément au contrat de bail qu'il a conclu en 2003 avec le Crown Estate, qui gère les actifs de la Couronne britannique. Ainsi qu'une allocation annuelle de Charles pour couvrir ses dépenses quotidiennes.

En tant qu'ancien officier de marine, Andrew touche une pension de 20.000 livres par an, et possède également un important patrimoine financier. Mais Charles lui a retiré l'an dernier l'allocation annuelle d'un million de livres qu'il lui versait.

Son déménagement ne devrait pas avoir lieu avant Noël, selon des médias britanniques. Pour des raisons logistiques, mais aussi pour éviter qu'il ne soit présent au moment des fêtes à Sandringham, où se réunit habituellement la famille royale.

- Risque-t-il des poursuites judiciaires?

Andrew a toujours rejeté les accusations de Virginia Giuffre, une des victimes présumées d'Epstein, qui affirme avoir eu des relations sexuelles avec l'ex-prince, dont deux fois lorsqu'elle avait 17 ans, alors qu'elle était sous la coupe du financier américain.

En 2022, il a conclu un accord financier avec elle pour mettre fin à des poursuites aux Etats-Unis.

Virginia Giuffre s'est suicidée en avril dernier.

Mais une commission du congrès américain enquête toujours sur l'affaire, et plusieurs de ses membres ont appelé Andrew à témoigner.

«Il devrait prendre la bonne décision pour les victimes, qui est de témoigner auprès des autorités aux Etats-Unis», a estimé Gloria Allred, avocate de plusieurs victimes présumées d'Epstein, vendredi sur Sky News.

Le frère de Virginia Giuffre, Sky Roberts, a lui estimé qu'il devrait être en prison.

Au Royaume-Uni, la police, qui a clos une précédente procédure en 2021, enquête désormais sur une information de presse selon laquelle Andrew aurait demandé au policier chargé de sa protection de chercher des informations sur Virginia Giuffre pour la discréditer.

Il «n'est pas sorti d'affaires», estime Andrew Lownie, l'historien et biographe de l'ex-prince, qui s'attend à de nouvelles révélations embarrassantes, à mesure que des documents judiciaires sont publiés aux Etats-Unis.

- Restera-t-il dans l'ordre de succession au trône?

Malgré le retrait de ses titres, Andrew reste toujours en huitième position dans l'ordre de succession au trône.

Ces derniers jours, des appels ont émergé pour faire en sorte qu'Andrew ne puisse jamais prétendre au trône britannique, même si la probabilité reste faible.

Une décision du Parlement, et la validation de toutes les nations du Commonwealth, seraient nécessaires.

Mais le gouvernement «n'a pas de plan pour changer la loi» à ce sujet, a indiqué vendredi le porte-parole du Premier ministre Keir Starmer.

- Vers plus de contrôle sur la famille royale?

Critiquée pour sa lenteur à agir contre Andrew, la famille royale ressort affaiblie du scandale, qui a relancé le débat autour du contrôle du Parlement sur la Couronne.

La députée Rachael Maskell a déposé une proposition de loi visant à faciliter le retrait des titres de noblesse à ceux qui en sont détenteurs.

La commission des comptes publics du Parlement a écrit au Crown Estate et au Trésor pour obtenir plus d'informations sur le contrat de bail accordé à l'ex-prince, qui prévoit qu'il ne versait pas de loyer pour occuper Royal Lodge après un paiement initial conséquent.

Cette affaire «est une opportunité pour la famille royale d'être un peu plus transparente sur son fonctionnement, en particulier sur ses finances», estime l'historien Andrew Lownie, même s'il juge qu'"en tentant de rejeter toute responsabilité sur Andrew (...) ils essayent d'éviter tout examen réel visant le reste de la famille".