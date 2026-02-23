Un nouveau témoignage accablant a émergé sur Andrew Mountbatten-Windsor. Un ex-employé d'un département gouvernemental lié aux anciennes fonctions du prince déchu a affirmé à la BBC que le frère du roi avait utilisé l'argent du contribuable pour des « services de massage».

Le cas d'Andrew Mountbatten-Windsor ne s'arrange décidément pas.

L'ex-prince, qui a été déchu de ses titres royaux en raison de ses liens avec Jeffrey Epstein, financier et pédocriminel mort en prison en 2019, aurait demandé que des « services de massage» soient réglés par l'État lors d'un déplacement au Moyen-Orient au début des années 2000 lorsqu'il officiait comme envoyé spécial du Royaume-Uni pour le commerce.

C'est un ancien employé du département britannique du Commerce et de l'Investissement (UK Trade and Investment), désormais à la retraite, qui a fait cette confidence à la BBC sous couvert d'anonymat.

« J'ai pensé que c'était mal... J'ai dit que nous ne devrions pas payer pour ça, mais nous avons fini par le faire», a-t-il déclaré, précisant que son refus initial avait été rejeté par des supérieurs.

Andrew Mountbatten-Windsor, deuxième fils et troisième enfant de feu la reine Elizabeth II et son mari le prince Philip, a tenu ce rôle d'envoyé spécial entre 2001 et 2011. Cette fonction n'est pas rémunérée mais les frais qu'elle engendre sont pris en charge par l'Etat. Les affirmations de l'ancien fonctionnaire ne suggèrent rien d'illégal.

L'ex-époux de Sarah Ferguson a été placé en garde à vue le 19 février (26), jour de ses 66 ans, dans le cadre d'une enquête menée par la Thames Valley Police. L'ancien prince Andrew est soupçonné d'avoir transmis des informations confidentielles à Jeffrey Epstein dans le cadre de ses fonctions publiques.

Un autre ancien fonctionnaire britannique, qui n'a « absolument aucun doute» sur la véracité du témoignage de l'ex-employé du département du Commerce et de l'Investissement, a évoqué dans un autre entretien avec la BBC le coût exorbitant des déplacements d'Andrew Mountbatten-Windsor et son entourage. « C'était comme si ce n'était pas de l'argent réel, ils ne dépensaient rien de leur poche », a-t-il confié, déplorant la réticence à l'époque des hauts responsables de se pencher sur ce qu'il considère comme des dérives du père des princesses Beatrice et Eugenie avec l'argent du contribuable.

Les deux témoins avaient d'abord contacté l'écrivain Andrew Lownie, auteur d'une biographie sur Andrew Mountbatten-Windsor, Entitled, actuellement mise à jour au vu des dernières retombées des dossiers Epstein sur l'ancien prince. Le frère de Charles III a été accusé en 2021 de viol par Virginia Giuffre, l'une des victimes de trafic sexuel dans l'affaire Epstein, avec qui il a conclu un accord de plusieurs millions de dollars en dehors des tribunaux l'année suivante. Virginia Giuffre a mis fin à ses jours en avril dernier, quelques mois avant la sortie de son autobiographie, Nobody's Girl. Andrew Mountbatten-Windsor, qui a toujours nié connaître Virginia Giuffre, a démenti avoir commis des actes répréhensibles.