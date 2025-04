Deux hommes accusés d'avoir abattu le Sycamore Gap Tree, arbre légendaire du nord de l'Angleterre, ont comparu mardi, près de deux ans après une «mission débile» selon le procureur. L'affaire a provoqué une grande émotion dans tout le Royaume-Uni.

En tombant, l'arbre a endommagé le mur romain (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Daniel Graham, 39 ans, et Adam Carruthers, 32 ans, sont accusés d'avoir conduit en pleine nuit puis marché 20 minutes pour arriver jusqu'au site de cet érable majestueux, vieux de plus de deux siècles, et de l'avoir scié à la tronçonneuse en se filmant, avant d'emporter un morceau du tronc comme trophée.

Jugés depuis mardi à Newcastle, dans le nord de l'Angleterre, ils nient les faits qui leur sont reprochés et se renvoient la responsabilité.

Les dommages causés à cet arbre apparu dans de nombreux films et séries télévisées, dont «Robin des bois: prince des voleurs» de Kevin Costner en 1991, sont estimés à plus de 622'000 livres sterling (686'000 francs).

«Vandalisme insensé»

A l'ouverture de l'audience, le procureur a dénoncé un acte de «vandalisme insensé». Il a également accusé les deux hommes de s'être «délectés» de la couverture médiatique ayant suivi, en s'envoyant des messages pour se féliciter d'une histoire devenue «virale», tant l'arbre, isolé entre deux collines dans un paysage spectaculaire de Northumbrie, était aimé du grand public.

A la fin septembre 2023, des promeneurs avaient découvert l'érable coupé, tombé contre le mur d'Hadrien, un site romain classé par l'UNESCO. Extrêmement célèbre, lieu de mariage et de souvenirs familiaux, objet de millions de photographies, il avait été élu «arbre de l'année» en 2016.

Sa perte a suscité la tristesse et la colère du grand public. «Il n'a fallu que quelques minutes pour endommager irrémédiablement cet arbre» centenaire, a souligné le procureur, précisant qu'un des accusés en avait filmé la chute. Leur procès doit se poursuivre encore quelques jours.

Un mois après avoir été retrouvé abattu, l'arbre a été découpé et enlevé par les autorités. Depuis lors, le National Trust, l'organisme gérant de nombreux lieux du patrimoine britannique, dont l'endroit où se trouvait l'érable, a indiqué que de nouvelles pousses étaient apparues sur la souche de l'arbre.

Le National Trust a également récupéré des graines et obtenu 49 jeunes plants. Ces «arbres de l'espoir» seront donnés à des particuliers et des organisations dans tout le Royaume-Uni, pour être plantés notamment dans des hôpitaux, des jardins et des écoles.