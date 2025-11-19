Attaque au couteau dans un train: les deux jours de folie du suspect

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Angleterre Attaque au couteau dans un train: les deux jours de folie du suspect 

ATS

19.11.2025 - 16:59

L'homme inculpé pour l'attaque au couteau qui a fait dix blessés dans un train en Angleterre le 1er novembre a été mis en examen mercredi pour plusieurs agressions commises la veille, dont une tentative de meurtre contre un adolescent, a annoncé la police.

Des policiers patrouillent dans la gare de King's Cross, à Londres, le lundi 3 novembre 2025. (AP Photo/Kin Cheung)
Des policiers patrouillent dans la gare de King's Cross, à Londres, le lundi 3 novembre 2025. (AP Photo/Kin Cheung)
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.11.2025, 16:59

Anthony Williams, un Britannique de 32 ans, était monté en gare de Peterborough (est) dans un train en direction de la gare King's Cross, à Londres, dans la soirée du samedi 1er novembre, avant d'attaquer des passagers. Il a a été inculpé pour tentatives de meurtre contre dix personnes. La police britannique des transports a annoncé mercredi son inculpation pour sept nouvelles infractions.

Anthony Williams est mis en examen pour deux tentatives de meurtre supplémentaires: celle d'un garçon de 14 ans à Peterborough le 31 octobre, veille de l'attaque du train, et d'un homme de 22 ans le même jour dans la même ville.

Il est également inculpé pour tentative de coups et blessures graves sur un homme de 28 ans, aussi à Peterborough. Ces deux hommes n'ont pas été blessés.

Parcours à éclaircir

La police locale du Cambridgeshire avait déjà évoqué de potentiels liens entre ces incidents et l'assaillant du train, ajoutant que l'adolescent avait subi des «blessures légères».

Elle avait également mentionné un incident le 31 octobre chez un barbier de la ville, pour lequel Anthony Williams a été inculpé mercredi pour rixe et possession d'une arme blanche.

Au moment des faits, ses agents n'étaient pas parvenus à l'arrêter ou à l'identifier, un échec embarrassant sur lequel se penche la police des polices.

S'ajoute également une nouvelle agression, jamais évoquée jusque-là, d'un homme de 31 ans à bord d'un train entre Hitchin et Biggleswade (est), encore le 31 octobre. Le parcours de Williams, dont les étapes restent à éclaircir, l'a également mené à Londres dans la nuit de vendredi à samedi, et il a déjà été inculpé pour une attaque au couteau dans une station de métro de la capitale.

Lors de l'attaque dans le train, le conducteur a changé d'itinéraire pour permettre à la police et aux secours d'intervenir en gare de Huntingdon, près de Cambridge. Un employé de la compagnie ferroviaire LNER, qualifié de héros par les autorités, s'est interposé pour tenter de stopper l'assaillant. Ayant subi de multiples blessures, il est finalement sorti de l'hôpital le 15 novembre.

Les plus lus

Et si l'on avait trouvé la villa romaine qui a donné son nom à la ville de Bex?
La Suisse tousse: le trio virus qui frappe en même temps
Le directeur de la RTS menacé de mort: l'inquiétude règne
«Le match le plus dingue !» - Le scénario fou qui qualifie l’Ecosse
Polémiques balayées et union sacrée : la qualif’ de la Nati en cinq points
Attaque au couteau dans un train: les deux jours de folie du suspect