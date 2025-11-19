Attaque au couteau dans un train: les deux jours de folie du suspect

L'homme inculpé pour l'attaque au couteau qui a fait dix blessés dans un train en Angleterre le 1er novembre a été mis en examen mercredi pour plusieurs agressions commises la veille, dont une tentative de meurtre contre un adolescent, a annoncé la police.

Des policiers patrouillent dans la gare de King's Cross, à Londres, le lundi 3 novembre 2025. (AP Photo/Kin Cheung) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Anthony Williams, un Britannique de 32 ans, était monté en gare de Peterborough (est) dans un train en direction de la gare King's Cross, à Londres, dans la soirée du samedi 1er novembre, avant d'attaquer des passagers. Il a a été inculpé pour tentatives de meurtre contre dix personnes. La police britannique des transports a annoncé mercredi son inculpation pour sept nouvelles infractions.

Anthony Williams est mis en examen pour deux tentatives de meurtre supplémentaires: celle d'un garçon de 14 ans à Peterborough le 31 octobre, veille de l'attaque du train, et d'un homme de 22 ans le même jour dans la même ville.

Il est également inculpé pour tentative de coups et blessures graves sur un homme de 28 ans, aussi à Peterborough. Ces deux hommes n'ont pas été blessés.

Parcours à éclaircir

La police locale du Cambridgeshire avait déjà évoqué de potentiels liens entre ces incidents et l'assaillant du train, ajoutant que l'adolescent avait subi des «blessures légères».

Elle avait également mentionné un incident le 31 octobre chez un barbier de la ville, pour lequel Anthony Williams a été inculpé mercredi pour rixe et possession d'une arme blanche.

Au moment des faits, ses agents n'étaient pas parvenus à l'arrêter ou à l'identifier, un échec embarrassant sur lequel se penche la police des polices.

S'ajoute également une nouvelle agression, jamais évoquée jusque-là, d'un homme de 31 ans à bord d'un train entre Hitchin et Biggleswade (est), encore le 31 octobre. Le parcours de Williams, dont les étapes restent à éclaircir, l'a également mené à Londres dans la nuit de vendredi à samedi, et il a déjà été inculpé pour une attaque au couteau dans une station de métro de la capitale.

Lors de l'attaque dans le train, le conducteur a changé d'itinéraire pour permettre à la police et aux secours d'intervenir en gare de Huntingdon, près de Cambridge. Un employé de la compagnie ferroviaire LNER, qualifié de héros par les autorités, s'est interposé pour tenter de stopper l'assaillant. Ayant subi de multiples blessures, il est finalement sorti de l'hôpital le 15 novembre.